അബുദാബി: പുതിയ ചരിത്രം രചിച്ച് ഖത്തര്‍ ഏഷ്യന്‍കപ്പ് ഫുട്ബോളിന്റെ ഫൈനലില്‍ കടന്നു. ആതിഥേയരായ യു.എ.ഇ.യെ 4-0-ത്തിന് തോല്‍പ്പിച്ചാണ് ആദ്യമായി ഖത്തര്‍ കിരീടപ്പോരാട്ടത്തിന് അര്‍ഹത നേടിയത്. വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കുന്ന ഫൈനലില്‍ മുന്‍ചാമ്പ്യന്‍മാരായ ജപ്പാനാണ് എതിരാളി.

ടൂര്‍ണമെന്റിലുടനീളം മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത ഖത്തര്‍ സെമിഫൈനലിലും മോശമാക്കിയില്ല. ആതിഥേയര്‍ക്ക് കാര്യമായ അവസരമൊന്നും നല്‍കാതെയാണ് ഫൈനല്‍ ബര്‍ത്തുറപ്പിച്ചത്. ബൗലേം കൗഖി (22) അല്‍മോസ് അലി (37), നായകന്‍ ഹസന്‍ അല്‍ ഹൈദോസ് (80), ഹമീദ് ഇസ്മായില്‍ (90+3) എന്നിവരാണ് സ്‌കോര്‍ ചെയ്തത്. ഇഞ്ചുറി ടൈമില്‍ ആതിഥേയരുടെ ഇസ്മായില്‍ അഹമ്മദ് ചുവപ്പുകാര്‍ഡ് കണ്ട് പുറത്തായി.

പത്തുതവണ ഏഷ്യന്‍കപ്പില്‍ കളിച്ചിട്ടുള്ള ഖത്തര്‍ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പോരാട്ടമാണ് നടത്തുന്നത്. ക്വാര്‍ട്ടറില്‍ ദക്ഷിണകൊറിയക്കെതിരേ നടത്തിയ പോരാട്ടത്തിന്റെ തുടര്‍ച്ചയാണ് യു.എ.ഇ.ക്കെതിരേയും കണ്ടത്. തുടക്കം മുതലേ ടീം ആക്രമിച്ചു കളിച്ചു. ആദ്യ ഗോള്‍ യു.എ.ഇ. ഗോള്‍കീപ്പറുടെ പിഴവില്‍ നിന്നായിരുന്നു. ആദ്യപകുതിയില്‍ ഒരു ഗോള്‍ കൂടി നേടിയ ഖത്തര്‍ രണ്ടാം പകുതിയില്‍ രണ്ട് തവണ കൂടി ലക്ഷ്യംകണ്ട് കന്നി ഫൈനല്‍ ഉറപ്പിച്ചു.

സൗദി അറേബ്യ, ലബനന്‍, ഉത്തരകൊറിയ, ഇറാഖ് ടീമുകള്‍ ഖത്തറിന് മുന്നില്‍ കീഴടങ്ങിയിരുന്നു.

