ലണ്ടന്‍: ഏഴുമാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഡെന്മാര്‍ക്ക് സൂപ്പര്‍താരം ക്രിസ്റ്റ്യന്‍ എറിക്‌സണ്‍ വീണ്ടും ഫുട്‌ബോള്‍ മൈതാനത്തേക്ക്. എറിക്‌സണെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയര്‍ ലീഗ് ക്ലബ്ബായ ബ്രെന്റ്‌ഫോര്‍ഡ് എഫ്.സി സ്വന്തമാക്കി.

സീസണ്‍ അവസാനിക്കുന്നതുവരെ എറിക്‌സണ്‍ ബ്രെന്റ്‌ഫോര്‍ഡിനുവേണ്ടി പന്തുതട്ടും. 29 കാരനായ എറിക്‌സണ്‍ ശാരീരിക പരിശോധനയ്ക്കും ക്വാറന്റീനിനും ശേഷം ടീമിനൊപ്പം ചേരും.

കഴിഞ്ഞ പത്തുവര്‍ഷങ്ങളായി ലോകത്തിലെ മുന്‍നിര ടീമുകളിലെ സ്ഥിരസാന്നിധ്യമാണ് എറിക്‌സണ്‍. ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയര്‍ ലീഗില്‍ ടോട്ടനത്തിന്റെ മുന്നേറ്റ താരമായിരുന്ന എറിക്‌സണ്‍ പിന്നീട് ഇന്റര്‍ മിലാനിലേക്ക് ചേക്കേറി. ഇന്ററിനൊപ്പം ലീഗ് കിരീടനേട്ടത്തില്‍ ഭാഗമാകാനും എറിക്‌സണ് സാധിച്ചു.

It's Official, @ChrisEriksen8 is a Bee



🇩🇰 The Danish international will link up with Bees for rest of season



📄 https://t.co/6cDQ91l2dl#BrentfordFC #EriksenJoins pic.twitter.com/r57bj2FLJp