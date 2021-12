ലണ്ടന്‍: പ്രീമിയര്‍ ലീഗ് മത്സരത്തിനിടെ ആഴ്‌സണല്‍ താരങ്ങളെ വംശീയമായി അധിക്ഷേപിച്ച ലീഡ്‌സ് യുണൈറ്റഡ് ആരാധകന്‍ അറസ്റ്റില്‍.

ശനിയാഴ്ച നടന്ന ആഴ്‌സണല്‍ - ലീഡ്‌സ് യുണൈറ്റഡ് മത്സരത്തിനിടെയായിരുന്നു സംഭവം.

ലീഡ്‌സ് 4-1ന്റെ തോല്‍വി വഴങ്ങിയ മത്സരത്തിനിടെ പകരക്കാരുടെ ബെഞ്ചിലുണ്ടായിരുന്ന ആഴ്‌സണല്‍ താരങ്ങള്‍ക്കു നേരെയായിരുന്നു ലീഡ്‌സ് ആരാധകന്റെ വംശീയപരാമര്‍ശങ്ങളുണ്ടായത്.

മത്സരം ആദ്യ പകുതിയോടടുക്കുന്നതിനിടെ ആഴ്‌സണല്‍ താരം റോബ് ഹോള്‍ഡിങ് ഇക്കാര്യം മാച്ച് ഓഫീഷ്യലിനെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ആഴ്‌സണല്‍ പരിശീലകന്‍ മൈക്കല്‍ ആര്‍ട്ടേറ്റ സംഭവം സ്റ്റേഡിയം മാനേജറുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് ഇയാളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

