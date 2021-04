ലണ്ടന്‍: വിമത ലീഗായ യൂറോപ്യന്‍ സൂപ്പര്‍ ലീഗിലെ ലിവര്‍പൂളിന്റെ പങ്കാളിത്തത്തെ കുറിച്ച് തന്റെ ടീം അറിഞ്ഞത് ഞായറാഴ്ചയാണെന്ന് ക്ലബ്ബിന്റെ പരിശീലകന്‍ യര്‍ഗന്‍ ക്ലോപ്പ്. പ്രകോപിതരായ ക്ലബ്ബിന്റെ ആരാധകര്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ കളിക്കാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുതെന്നും ക്ലോപ്പ് അഭ്യര്‍ഥിച്ചു.

''ഞങ്ങള്‍ക്ക് ചില വിവരങ്ങള്‍ ലഭിച്ചിരുന്നു. അധികം കാര്യങ്ങള്‍ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, സത്യസന്ധമായി പറയുകയാണ്. മിക്ക കാര്യങ്ങളും പത്രങ്ങളിലും മറ്റുമായി അറിയാന്‍ സാധിക്കും. ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ആളുകള്‍ക്ക് ഇക്കാര്യത്തില്‍ സന്തോഷമില്ല. എനിക്ക് അത് മനസിലാക്കാന്‍ കഴിയും. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ പറയാന്‍ കഴിയില്ല, കാരണം ഞങ്ങള്‍ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തിലും ഭാഗമായിട്ടില്ല. കളിക്കാര്‍ക്കും എനിക്കും ഒന്നും ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ലായിരുന്നു.'' - തിങ്കളാഴ്ച ലീഡ്‌സ് യുണൈറ്റഡിനെതിരായ മത്സരത്തിനു ശേഷം ക്ലോപ്പ് വ്യക്തമാക്കി.

എതിര്‍പ്പുകളെയും വിലക്കുകളെയും മറികടന്ന് യൂറോപ്യന്‍ സൂപ്പര്‍ ലീഗ് ടൂര്‍ണമെന്റ് ആരംഭിക്കുമെന്ന് യൂറോപ്പിലെ 12 വമ്പന്‍ ഫുട്ബോള്‍ ക്ലബ്ബുകള്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഏറെ നാളത്തെ അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ക്ക് വിരാമമിട്ടാണ് പ്രഖ്യാപനം.

സ്പാനിഷ് ക്ലബ്ബ് റയല്‍ മഡ്രിഡിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഫ്ളോറന്റീനോ പെരസാണ് സൂപ്പര്‍ ലീഗിന്റെ ചെയര്‍മാന്‍. ആഗോള ഫുട്ബോള്‍ സംഘടന(ഫിഫ)യും യുവേഫയും യൂറോപ്പിലെ പ്രധാന ഫുട്ബോള്‍ അസോസിയേഷനുകളും സൂപ്പര്‍ ലീഗിനെതിരേ രംഗത്തുവന്നതോടെ ക്ലബ്ബ് ഫുട്ബോള്‍ ലോകം രണ്ടു തട്ടിലായി.

ഇംഗ്ലണ്ടില്‍നിന്ന് മാഞ്ചെസ്റ്റര്‍ യുണൈറ്റഡ്, ലിവര്‍പൂള്‍, ചെല്‍സി, മാഞ്ചെസ്റ്റര്‍ സിറ്റി, ആഴ്സനല്‍, ടോട്ടനം ടീമുകളാണ് സൂപ്പര്‍ ലീഗിനൊപ്പമുള്ളത്. സ്പെയിനില്‍നിന്ന് റയല്‍ മഡ്രിഡ്, ബാഴ്സലോണ, അത്ലറ്റിക്കോ മഡ്രിഡ് ടീമുകളും ഇറ്റാലിയന്‍ സീരി എയില്‍ നിന്ന് യുവന്റസ്, എ.സി. മിലാന്‍, ഇന്റര്‍മിലാന്‍ ടീമുകളും ലീഗിലുണ്ട്.

ജര്‍മന്‍ ബുണ്ടസ് ലിഗ, ഫ്രഞ്ച് വണ്‍ ക്ലബ്ബുകള്‍ ഇല്ല. എന്നാല്‍ മൂന്ന് ക്ലബ്ബുകള്‍കൂടി ലീഗില്‍ ചേരുമെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍. അടുത്ത വര്‍ഷം ഓഗസ്റ്റില്‍ ലീഗ് ആരംഭിക്കാനാണ് പദ്ധതി.

ഫിഫ, യുവേഫ, ഫുട്ബോള്‍ അസോസിയേഷനുകള്‍ എന്നിവ എതിരായതിനാല്‍ ലീഗിനു മുന്നില്‍ കടുത്ത വെല്ലുവിളിയുണ്ട്. ലീഗില്‍ കളിക്കുന്ന ടീമുകളെ വിലക്കുമെന്ന് യുവേഫയും അസോസിയേഷനുകളും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കടുത്ത നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഫിഫയും വ്യക്തമാക്കി. ലീഗില്‍ കളിക്കുന്ന ക്ലബ്ബുകളിലെ താരങ്ങള്‍ക്ക് ദേശീയ ടീമില്‍ കളിക്കാനും വിലക്ക് വന്നേക്കും. ലീഗുമായി ക്ലബ്ബുകളും വിലക്കുമായി അസോസിയേഷനുകളും മുന്നോട്ടുപോയാല്‍ ക്ലബ്ബ് ഫുട്ബോളില്‍ വലിയ പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാകും. ക്ലബ്ബുകളുടെ ആരാധകരും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങളും മുന്‍താരങ്ങളും ലീഗിനെതിരെ രംഗത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

