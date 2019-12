മാല്‍മോ(സ്വീഡന്‍): സ്വീഡനിലെ മാല്‍മോ സ്റ്റേഡിയത്തിനുമുന്നില്‍ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന സ്ലാറ്റന്‍ ഇബ്രാഹിമോവിച്ചിന്റെ പ്രതിമയുടെ മൂക്ക് അക്രമികള്‍ മുറിച്ചു. പ്രതിമയ്‌ക്കെതിരേയുള്ള തുടര്‍ച്ചയായ അക്രമങ്ങളില്‍ ഒടുവിലത്തേതാണ് സംഭവം.

മുന്‍ മാല്‍മോ താരമായ ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് തങ്ങളുടെ ചിരവൈരികളായ ഹമ്മര്‍ബിയിലില്‍ നിക്ഷേപിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം.

മുന്‍ സ്വീഡിഷ് ഫുട്ബോള്‍ താരമായ ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് 20 വര്‍ഷം മുമ്പ് പ്രൊഫഷണല്‍ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത് മാല്‍മോയിലൂടെയാണ്. പിന്നീട് അയാക്‌സ്, യുവന്റസ്, ഇന്റര്‍മിലാന്‍, ബാഴ്സലോണ, എ.സി. മിലാന്‍, പി.എസ്.ജി., മാഞ്ചെസ്റ്റര്‍ യുണൈറ്റഡ് തുടങ്ങിയ ക്ലബ്ബുകളിലും കളിച്ചു.

ഒക്ടോബറിലാണ് മാല്‍മോ സ്റ്റേഡിയത്തിന് മുന്നില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിമ അനാവരണം ചെയ്തത്. അതിനിടെയാണ്, സ്വീഡിഷ് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ മാല്‍മോയുടെ കടുത്ത എതിരാളികളായ ഹമ്മര്‍ബിയുടെ 25 ശതമാനം ഓഹരികള്‍ ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇത് തങ്ങളുടെ ക്ലബ്ബിനെ വഞ്ചിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് മാല്‍മോ ആരാധകര്‍ ആരോപിക്കുന്നു. തൊട്ടുപിന്നാലെ പ്രതിമയ്ക്ക് കേടുപാടുണ്ടാക്കിയ അവര്‍, താരത്തിന്റെ സ്റ്റോക്ഹോമിലെ വീടിന്റെ വാതിലില്‍ യൂദാസ് എന്ന് എഴുതിവെക്കുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടും അരിശം തീര്‍ന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് പുതിയ സംഭവങ്ങള്‍ തെളിയിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഇതേ പ്രതിമ അക്രമികള്‍ കത്തിച്ചിരുന്നു.

