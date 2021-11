കോഴിക്കോട്: ദേശീയ വനിതാ ഫുട്‌ബോള്‍ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ ഞായറാഴ്ച പന്തുരുളുമ്പോള്‍ പ്രതീക്ഷയോടെ കേരളം കളത്തില്‍. ആദ്യമത്സരത്തില്‍ മിസോറമാണ് ആതിഥേയരുടെ എതിരാളി. കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടരയ്ക്കാണ് മത്സരം.

സ്വന്തം കാണികളുടെ മുന്നില്‍ ആദ്യകിരീടം ലക്ഷ്യമിടുന്ന കേരളത്തിന് പ്രതിരോധത്തിന്റെയും മധ്യനിരയുടെയും കരുത്താണ് പ്രതീക്ഷ പകരുന്നത്. മഞ്ജു ബേബി, ഫെമിനാ രാജ്, അതുല്യ, അഞ്ജിത എന്നിവര്‍ അണിനിരക്കുന്ന പ്രതിരോധം ഭേദിക്കാന്‍ എതിരാളികള്‍ പണിപ്പെടും. ക്യാപ്റ്റന്‍ നിഖിലയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മധ്യനിരയും കരുത്ത് തെളിയിച്ചതാണ്. വേദ, കൃഷ്ണപ്രിയ, മാനസ എന്നിവരും മിഡ്ഫീല്‍ഡില്‍ നിഖിലയ്ക്ക് പിന്തുണ നല്‍കും.

മുന്നേറ്റനിരയില്‍ യുവതാരങ്ങള്‍ക്കാണ് പ്രാമുഖ്യം. നിധിയയാണ് ആക്രമണനിരയിലെ പരിചയസമ്പത്തുള്ള താരം. ദേശീയ വനിതാ ലീഗില്‍ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഗോകുലം കേരളാ എഫ്.സി.യിലെ ഏഴ് താരങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ടീമിന് ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍, കോവിഡിനെത്തുടര്‍ന്ന് കളികള്‍ നടക്കാത്തത് കളിക്കാരുടെ ശാരീരിക ക്ഷമതയെ എത്രമാത്രം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന ആശങ്കയുണ്ട്.

ടീം 4-4-2 ശൈലിയിലാവും കളിക്കുകയെന്ന് കോച്ച് അമൃതാ അരവിന്ദ് പറഞ്ഞു. എതിര്‍ ടീമിന്റെ കളിക്കനുസരിച്ച് തന്ത്രങ്ങളില്‍ മാറ്റംവരുത്തും. മിസോറമിനെതിരേ ടീമിന് മുന്‍തൂക്കമുണ്ടെന്നുതന്നെയാണ് കോച്ചിന്റെ വിലയിരുത്തല്‍. മധ്യപ്രദേശും ഉത്തരാഖണ്ഡുമാണ് കേരളത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റുടീമുകള്‍.

മിസോറമിനെതിരേ കേരളം പൊരുതേണ്ടിവരുമെന്നുതന്നെയാണ് വിലയിരുത്തല്‍. വനിതാ ഫുട്‌ബോളില്‍ വടക്കുകിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കുള്ള ആധിപത്യം കണക്കിലെടുക്കുമ്പേള്‍ മിസോറമിനെ വില കുറച്ചുകാണാനാവില്ല. ഇന്ത്യന്‍താരം ഗ്രേസ് ലാല്‍റാംപരി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള നിരയുമായാണ് മിസോറം എത്തിയിട്ടുള്ളത്. കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ ആദ്യകളിയില്‍ കാലത്ത് ഒമ്പതരയ്ക്ക് മധ്യപ്രദേശ് ഉത്തരാഖണ്ഡിനെ നേരിടും. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് മൈതാനത്ത് കാലത്ത് ഒമ്പതിന് ഒഡിഷ-ആന്ധ്ര മത്സരവും രണ്ടരയ്ക്ക് ഹരിയാണ-ഗുജറാത്ത് മത്സരവും നടക്കും.

8 ഗ്രൂപ്പുകള്‍, 32 ടീമുകള്‍, 55 മത്സരങ്ങള്‍

ഇരുപത്തിയാറാമത് ദേശീയ വനിതാ ഫുട്ബോള്‍ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പ് കേരളത്തിലെ നാല് വേദികളിലാണ് നടക്കുന്നത്. കണ്ണൂര്‍ കൂത്തുപറമ്പ് മുനിസിപ്പല്‍ സ്റ്റേഡിയം, കോഴിക്കോട് ഇ.എം.എസ്. കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്റ്റേഡിയം, കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ഗ്രൗണ്ട്, കലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാല ഗ്രൗണ്ട് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് മത്സരങ്ങള്‍.

ടൂര്‍ണമെന്റ് ഉദ്ഘാടനം 28-ന് രാവിലെ 9-ന് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് നിര്‍വഹിക്കും. ഡിസംബര്‍ 9-ന് ഇ.എം.എസ്. സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഫൈനല്‍. ഡിസംബര്‍ ഏഴിന് ഇതേ വേദിയിലാണ് സെമിഫൈനലുകളും. ക്വാര്‍ട്ടര്‍ ഫൈനലുകള്‍ ഡിസംബര്‍ അഞ്ചിന് നാല് വേദികളിലുമായി നടക്കും. ഗ്രൂപ്പ് കം നോക്കൗട്ട് അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടക്കുന്ന ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ 32 ടീമുകള്‍ എട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിലായി മത്സരിക്കും. ആകെ 55 മത്സരങ്ങള്‍.

ഗ്രൂപ്പ് ജിയില്‍ മിസോറം, മധ്യപ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്നീ ടീമുകള്‍ക്കൊപ്പമുള്ള കേരളം 30-ന് ഉത്തരാഖണ്ഡിനെയും ഡിസംബര്‍ രണ്ടിന് മധ്യപ്രദേശിനെയും നേരിടും. നിലവിലെ ജേതാക്കളായ മണിപ്പുര്‍ ഗ്രൂപ്പ് എയിലും റണ്ണേഴ്സപ്പായ ഒഡിഷ ഗ്രൂപ്പ് എഫിലുമാണ്.

