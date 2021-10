ഞായറാഴ്ച മാഞ്ചെസ്റ്റര്‍ സിറ്റിക്കെതിരായ മത്സരത്തില്‍ ലിവര്‍പൂള്‍ താരം മുഹമ്മദ് സലാ നേടിയ ഗോളിനെ പുകഴ്ത്തി പരിശീലകന്‍ യര്‍ഗന്‍ ക്ലോപ്പ്.

മത്സരത്തിന്റെ 76-ാം മിനിറ്റിലായിരുന്നു സലായുടെ തകര്‍പ്പന്‍ ഗോള്‍.

''സലാ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗോള്‍ നേടുന്നത് ഇതാദ്യമായല്ല. നേരത്തെ നാപ്പോളിക്കെതിരെയും ടോട്ടനത്തിനെതിരെയും താരം സമാന രീതിയില്‍ സ്‌കോര്‍ ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് ലോക നിലവാരത്തിലുള്ള ഗോളായിരുന്നു. ക്ലബ്ബ് ഈ ഗോള്‍ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. ഇനി എത്ര വര്‍ഷങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഗോളിന്റെ പേരില്‍ ഈ മത്സരം ഓര്‍മിക്കപ്പെടും.'' - ബിബിസി റേഡിയോക്ക് നല്‍കിയ പ്രതികരണത്തില്‍ ക്ലോപ്പ് പറഞ്ഞു.

