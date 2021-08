പാരിസ്: ഫുട്‌ബോള്‍ ലോകത്തിന് തന്നെ നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങള്‍ക്ക് വേദിയായി ഫ്രഞ്ച് ലീഗിലെ നീസ് - മാഴ്‌സ മത്സരം.

കളിക്കിടെ താരങ്ങളും കാണികളും തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടിയതോടെ സംഘാടകര്‍ മത്സരം ഉപേക്ഷിച്ചു.

നീസിന്റെ ഗോം ഗ്രൗണ്ടായ അലിയന്‍സ് റിവിയെറയില്‍ നടന്ന മത്സരത്തിന്റെ 75-ാം മിനിറ്റ് മുതലായിരുന്നു അനിഷ്ട സംഭവങ്ങള്‍.

നീസ് ഒരു ഗോളിന് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയം. മാഴ്‌സയ്ക്ക് അനുകൂലമായി ലഭിച്ച കോര്‍ണര്‍ എടുക്കാനെത്തിയ മാഴ്‌സ താരം ദിമിത്രി പയറ്റിന് നേരേ നീസ് കാണികളില്‍ ഒരാള്‍ വെള്ളക്കുപ്പി വലിച്ചെറിഞ്ഞതോടെയാണ് സംഭവത്തിന് തുടക്കം. ഈ കുപ്പി പയറ്റ് കാണികള്‍ക്ക് നേരെ തിരിച്ചെറിഞ്ഞു. ഇതോടെ ആരാധകര്‍ ഒന്നടങ്കം അക്രമാസക്തരാകുകയി.

A real Malice in the Palace type situation at the French Riviera between Marseille and Nice.



Ugly scenes after Dimitri Payet got tagged in the face by stupid, moronic Nice fans. Ugly scenes. pic.twitter.com/uRrKS1Eupr