മാഞ്ചെസ്റ്റര്‍: പ്രീമിയര്‍ ലീഗില്‍ 37-ാം റൗണ്ട് മത്സരത്തില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള മാഞ്ചെസ്റ്റര്‍ യുണൈറ്റഡിനെ സമനിലയില്‍ തളച്ച് 18-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഫുള്‍ഹാം. ഇരു ടീമുകളും ഓരോ ഗോള്‍ വീതം നേടി.

മത്സരത്തിന്റെ 15-ാം മിനിറ്റില്‍ എഡിന്‍സന്‍ കവാനിയിലൂടെ യുണൈറ്റഡ് മുന്നിലെത്തിയിരുന്നു. ലീഗിലെ തന്നെ മികച്ച ഗോളുകളിലൊന്നായിരുന്നു ഇത്. ഡിഹിയ ക്ലിയര്‍ ചെയ്ത് നല്‍കിയ പന്ത് ഫെര്‍ണാണ്ടസ് കവാനിക്ക് മറിച്ച് നല്‍കുന്നു. ഫുള്‍ഹാമിന്റെ ഹാഫില്‍ കടന്ന് കവാനി തൊടുത്ത ലോങ്‌റേഞ്ചര്‍ സ്ഥാനംതെറ്റിനിന്ന ഗോള്‍കീപ്പര്‍ ആറിയോളയെ കബളിപ്പിച്ച് വലയില്‍.

Edinson Cavani's brilliant strike from a distance gives United a 1-0 lead over Fulham at half-time.🏹



Stay tune on Mola!https://t.co/DasBVJrVOv#MUNFUL#EPLdiMOLA pic.twitter.com/59Fl8atLJy