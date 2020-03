ലണ്ടന്‍: ഇംഗ്ലീഷ് ലീഗ് കപ്പ് ഫുട്‌ബോളില്‍ മാഞ്ചെസ്റ്റര്‍ സിറ്റിക്ക് ഹാട്രിക് കിരീടം. ഫൈനലില്‍ ഒന്നിനെതിരേ രണ്ട് ഗോളുകള്‍ക്ക് ആസ്റ്റണ്‍ വില്ലയെ തോല്‍പ്പിച്ചു.

സെര്‍ജിയോ അഗ്യൂറോ (20), റോഡ്രി (30) എന്നിവരുടെ വകയായിരുന്നു സിറ്റിയുടെ ഗോളുകള്‍. 41-ാം മിനിറ്റില്‍ എംവാന സമാട്ട ആസ്റ്റണ്‍ വില്ലയുടെ ഗോള്‍ മടക്കി. സീസണിൽ പ്രീമിയര്‍ ലീഗ് കിരീടം ഏറെക്കുറെ കൈവിട്ട സിറ്റിക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്നതാണ് ലീഗ് കപ്പ് വിജയം.

ലീഗ് കപ്പില്‍ ഹാട്രിക് കിരീടം നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ ടീം മാത്രമാണ് സിറ്റി. 1980-81 - 1983-84 കാലഘട്ടത്തില്‍ ലിവര്‍പൂള്‍ തുടര്‍ച്ചയായ നാല് തവണ കിരീടം നേടിയിരുന്നു. ലീഗ് കപ്പില്‍ സിറ്റിയുടെ ഏഴാം കിരീടം കൂടിയാണിത്.

Content Highlights: Manchester City secured their third League Cup win in succession