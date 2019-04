ലണ്ടന്‍: ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയര്‍ ലീഗില്‍ കിരീട പ്രതീക്ഷ നിലനില്‍ത്തി നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്‍മാരായ മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ സിറ്റി. കടുത്ത പോരാട്ടത്തിനൊടുവില്‍ ബേണ്‍ലിയെ 1-0 ത്തിന് പരാജയപ്പെടുത്തി ലിവര്‍പൂളിനെ മറികടന്ന് ലീഗില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സിറ്റി. ഏകപക്ഷീയമായ ഒരുഗോളിനാണ് സിറ്റിയുടെ ജയം. സെര്ജിയോ അഗ്യൂറോ (63) ഗോള്‍ നേടി.

ലീഗിലെ മറ്റൊരു മത്സരത്തില്‍ ആഴ്‌സനല്‍(03) ലെസ്റ്റര്‍ സിറ്റിയോട് തോറ്റു. തോല്‍വി ആഴ്‌സനലിന്റെ ചാമ്പ്യന്‍സ് ലീഗ് മോഹങ്ങള്‍ക്ക് തിരിച്ചടിയായി. ലെസ്റ്ററിനായി ജെയ്മി വാര്‍ഡി (86, 90) ഇരട്ടഗോള്‍ നേടി. യൂരി ടില്‍മാന്‍സിന്റെ (59) വകയായിരുന്നു മറ്റൊരു ഗോള്‍. 36 കളിയില്‍ 92 പോയന്റാണ് സിറ്റിയുടെ സമ്പാദ്യം. ഇത്രയും കളിയില്‍ 91 പോയന്റുമായി ലിവര്‍ പുള്‍ രണ്ടാമതുണ്ട്. 66 പോയന്റുമായി ലീഗില്‍ അഞ്ചാമതാണ് ആഴ്‌സനല്‍.

