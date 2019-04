മാഞ്ചെസ്റ്റര്‍: ചാമ്പ്യന്‍സ് ലീഗ് ഫുട്ബോളില്‍ ടോട്ടനത്തില്‍ നിന്നേറ്റ തോല്‍വിക്ക് പകരംവീട്ടി മാഞ്ചെസ്റ്റര്‍ സിറ്റി. ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയര്‍ ലീഗ് ഫുട്ബോളില്‍ ശനിയാഴ്ച സിറ്റി ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിന് ടോട്ടനത്തെ തോല്‍പ്പിച്ചു. അഞ്ചാം മിനിറ്റില്‍ 18 വയസ്സുകാരന്‍ ഫില്‍ ഫോഡന്‍ നേടിയ ഗോളിലാണ് സിറ്റിയുടെ ജയം. ഫോഡന്റെ ആദ്യ പ്രീമിയര്‍ ലീഗ് ഗോളാണിത്. ഇതോടെ പ്രീമിയര്‍ ലീഗില്‍ സിറ്റി തുടര്‍ച്ചയായ പത്താം വിജയം പൂര്‍ത്തിയാക്കി.

ഈ സീസണില്‍ ഹോം ഗ്രൗണ്ടില്‍ സിറ്റിയുടെ 25-ാം വിജയമാണിത്.

ഒരു ഗോളോടെ നിരവധി റെക്കോഡുകളാണ് ഫില്‍ ഫോഡന്‍ സ്വന്തമാക്കിയത്. സിറ്റിക്കായി ഗോള്‍ നേടുന്ന പ്രായം കുറഞ്ഞ താരമെന്ന റെക്കോഡ് സ്വന്തമാക്കിയ ഫോഡന്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗില്‍ സ്‌കോര്‍ ചെയ്യുന്ന പ്രായം കുറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ താരമാണ്. 21-ാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ ജനിച്ച ഒരു താരം ആദ്യമായാണ് ലീഗില്‍ സ്‌കോര്‍ ചെയ്യുന്നത്. 2017 ഇന്ത്യയില്‍ നടന്ന അണ്ടര്‍-17 ലോകകപ്പില്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ വിജയശില്പിയായിരുന്നു ഫോഡന്‍.

കഴിഞ്ഞ 12 ദിവസത്തിനിടെ മൂന്നാം തവണയായിരുന്നു സിറ്റിയും ടോട്ടനവും മുഖാമുഖം വന്നത്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍നിന്ന് അഞ്ചുമാറ്റങ്ങളുമായാണ് ടോട്ടനം കളിച്ചത്. എന്നാല്‍, അഞ്ചാം മിനിറ്റില്‍തന്നെ ഫോഡന്‍ സ്‌കോര്‍ ചെയ്തതോടെ സിറ്റി പിടിമുറുക്കി. ഹ്യൂങ് മിന്‍ സണും ലുക്കാസ് മൗറയും സിറ്റിയുടെ പോസ്റ്റ് ലക്ഷ്യമാക്കി പലതവണ മുന്നേറിയെങ്കിലും ഗോള്‍കീപ്പര്‍ എഡേഴ്സണിന്റെ മികച്ച പ്രകടനം ടോട്ടനത്തിന് ഗോള്‍ നിഷേധിച്ചു.

ടോട്ടനത്തിനെതിരായ ജയത്തോടെ ലിവര്‍പൂളിനെ മറികടന്ന് സിറ്റി ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് മുന്നേറി. ഇതോടെ കിരീട സാധ്യതയില്‍ മുന്നിലായി. 34 മത്സരങ്ങളില്‍ 86 പോയന്റാണ് സിറ്റിയുടെ സമ്പാദ്യം. ഇത്രയും മത്സരങ്ങളില്‍ ലിവര്‍പൂളിന് 85 പോയന്റുണ്ട്.

സിറ്റിക്ക് നാലുമത്സരങ്ങളാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. ബുധനാഴ്ച മാഞ്ചെസ്റ്റര്‍ യുണൈറ്റഡിനെതിരേയാണ് അടുത്തമത്സരം. ഈ മത്സരത്തില്‍ക്കൂടി ജയിക്കാനായാല്‍ കിരീടത്തോട് അടുക്കാനാവും. ലെസ്റ്റര്‍ സിറ്റി, ബ്രൈട്ടന്‍, വാറ്റ്ഫഡ് എന്നിവര്‍ക്കെതിരേയാണ് പിന്നീടുള്ള മത്സരങ്ങള്‍.

ഞായറാഴ്ച കാര്‍ഡിഫിനെ നേരിടുന്ന ലിവര്‍പൂളിന് ഹഡേഴ്സ് ഫീല്‍ഡ്, ന്യൂകാസില്‍, വോള്‍വ്സ് എന്നിവരുമായി മത്സരമുണ്ട്. ഇതില്‍ വോള്‍വ്സിനെതിരേയുള്ള മത്സരമാണ് ലിവര്‍പൂളിന് നിര്‍ണായകം. 34 മത്സരങ്ങളില്‍ 67 പോയന്റുമായി ടോട്ടനം ലീഗില്‍ മൂന്നാമതാണ്. ഒരു മത്സരം കുറച്ചുകളിച്ച ആഴ്സനല്‍ 66 പോയന്റുമായി നാലാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്.

