മാഞ്ചെസ്റ്റര്‍: ചിരവൈരികളായ മാഞ്ചെസ്റ്റര്‍ സിറ്റിയെ തോല്‍പ്പിച്ചിട്ടും മാഞ്ചെസ്റ്റര്‍ യുണൈറ്റഡ് കാറബാവോ ഇംഗ്ലീഷ് ലീഗ് കപ്പിന്റെ സെമി ഫൈനലില്‍ പുറത്ത്. എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിനാണ് സിറ്റിയെ ചുവന്ന ചെകുത്താന്മാര്‍ തോല്‍പ്പിച്ചത്.

എന്നാല്‍ സെമി ഫൈനലിന്റെ ഒന്നാം പാദത്തില്‍ യുണൈറ്റഡിന്റെ തട്ടകമായ ഓള്‍ഡ് ട്രാഫോര്‍ഡില്‍ വെച്ച് ഒന്നിനെതിരെ മൂന്നു ഗോളുകള്‍ക്ക് സിറ്റിയോട് തോല്‍വി ഏറ്റുവാങ്ങിയതാണ് ടീമിന് തിരിച്ചടിയായത്. ഇരുപാദങ്ങളിലുമായി 3-2 ലീഡ് നേടി മാഞ്ചെസ്റ്റര്‍ സിറ്റി ഫൈനല്‍ ബെര്‍ത്ത് ഉറപ്പിച്ചു. തുടര്‍ച്ചയായി മൂന്നാം തവണയാണ് സിറ്റി കാറബാവോ ലീഗ് കപ്പിന്റെ ഫൈനലിലെത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വര്‍ഷവും ഒന്നാമതെത്തിയ സിറ്റി ഹാട്രിക്ക് കിരീടമാണ് ലക്ഷ്യം വെയ്ക്കുന്നത്.

നെമാന്യ മാറ്റിച്ച് 35-ാം മിനിറ്റില്‍ നേടിയ ഉശിരന്‍ ഗോളിന്റെ മികവിലാണ് യുണൈറ്റഡ് സിറ്റിയെ അവരുടെ ഹോംഗ്രൗണ്ടില്‍ വെച്ച് തോല്‍പ്പിച്ചത്. എന്നാല്‍ 76-ാം മിനിറ്റില്‍ റിയാദ് മെഹ്‌റെസിനെ ഫൗള്‍ ചെയ്തതിന് ചുവപ്പ് കാര്‍ഡ് കണ്ട് മാറ്റിച്ച് കളിയിലെ വില്ലനുമായി. രണ്ടാം പകുതിയില്‍ നിരവധി അവസരങ്ങളാണ് സിറ്റിയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്. രണ്ടു തവണ വല കുലുക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ റഫറി ഓഫ് സൈഡ് ഫ്ലാഗുയര്‍ത്തി.

യുണൈറ്റഡ് ഗോള്‍കീപ്പര്‍ ഡേവിഡ് ഡി ഗിയയുടെ മിന്നും സേവുകള്‍ സിറ്റി മുന്നേറ്റനിരയ്ക്ക് തലവേദന സൃഷ്ടിച്ചു. ഗോളെന്നുറച്ച അഞ്ചോളം ഷോട്ടുകളാണ് ഗിയ തട്ടിയകറ്റിയത്.

പ്രീമിയര്‍ ലീഗില്‍ കിരീട പ്രതീക്ഷകള്‍ അസ്തമിച്ച യുണൈറ്റഡിനുള്ള ഇരട്ട പ്രഹരമായി ഈ തോല്‍വി. കോച്ച് സോള്‍ഷെയറിനു കീഴില്‍ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാന്‍ കഴിയാത്ത ടീമിന് സൂപ്പര്‍ താരങ്ങളുടെ പരിക്കുകളും തലവേദനയാകുന്നുണ്ട്.

ആസ്റ്റണ്‍ വില്ലയാണ് ഫൈനലില്‍ സിറ്റിയുടെ എതിരാളി. ലെസ്റ്റര്‍ സിറ്റിയെ തോല്‍പ്പിച്ചാണ് ആസ്റ്റണ്‍ വില്ല ഫൈനലിലെത്തിയത്. ഒന്നിനെതിരെ രണ്ടുഗോളുകള്‍ക്കാണ് വിജയം. ആദ്യ പാദത്തില്‍ ഇരു ടീമുകളും ഓരോ ഗോളുകള്‍ നേടി സമനിലയില്‍ പിരിഞ്ഞിരുന്നു.

ഫൈനല്‍ മാര്‍ച്ച് 2 ന് വെംബ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ വെച്ച് നടക്കും.

