ലണ്ടന്‍: ബ്രസീല്‍ താരം ഗബ്രിയേല്‍ ജിസ്യൂസ് നാലു ഗോളുകള്‍ സ്‌കോര്‍ ചെയ്ത മത്സരത്തില്‍ ലീഗ് കപ്പ് സെമി ആദ്യ പാദത്തില്‍ ബാര്‍ട്ടന്‍ ആല്‍ബിയോണ്‍ ക്ലബ്ബിനെ എതിരില്ലാത്ത ഒമ്പതു ഗോളിനു മുക്കി മാഞ്ചെസ്റ്റര്‍ സിറ്റി.

30, 34, 57, 65 മിനിറ്റുകളിലായിരുന്നു ജിസ്യൂസിന്റെ ഗോളുകള്‍. അഞ്ചാം മിനിറ്റില്‍ തുടങ്ങിയ സിറ്റിയുടെ ഗോളടിക്ക് 83-ാം മിനിറ്റിലാണ് അവസാനമായത്.

ആദ്യ പകുതിയില്‍ നാലും രണ്ടാം പകുതിയില്‍ അഞ്ചു ഗോളുകളുമാണ് സിറ്റി അടിച്ചു കൂട്ടിയത്. ജിസ്യൂസിനെ കൂടാതെ കെവിന്‍ ഡി ബ്രൂയ്ന്‍, സിന്‍ചെങ്കോ, ഫില്‍ ഫോഡന്‍, കെയ്ല്‍ വാക്കര്‍, റിയാദ് മഹറാസ് എന്നിവരാണ് സിറ്റിയുടെ ഗോളുകള്‍ നേടിയത്.

ജനുവരി 23 ബുധനാഴ്ചയാണ് രണ്ടാം പാദ മത്സരം. കഴിഞ്ഞ 31 വര്‍ഷത്തിനിടെ ഇതാദ്യമായാണ് മാഞ്ചെസ്റ്റര്‍ സിറ്റി ഒരു മത്സരത്തില്‍ ഒമ്പത് ഗോളടിച്ചുകൂട്ടുന്നത്. എത്തിഹാദ് സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ ചരിത്രത്തില്‍ ലീഗ് കപ്പിന്റെ സെമി ഫൈനലിലെ വലിയ മാര്‍ജിനിലുള്ള വിജയവും ഇതാണ്.

