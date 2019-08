ലണ്ടന്‍: പെനാല്‍റ്റി ഷൂട്ടൗട്ടില്‍ ലിവര്‍പൂളിനെ മറികടന്ന് മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ സിറ്റിക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഷീല്‍ഡ് കിരീടം. നിശ്ചിത സമയത്ത് ഇരുടീമുകളും ഓരോ ഗോള്‍ വീതം നേടിയതോടെയാണ് മത്സരം പെനാല്‍റ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലെത്തിയത്. ഷൂട്ടൗട്ടില്‍ 5-4നായിരുന്നു സിറ്റിയുടെ വിജയം.

12-ാം മിനിറ്റില്‍ റഹീം സ്റ്റെര്‍ലിങ്ങിലൂടെ സിറ്റി ലീഡെടുത്തു. ഡേവിഡ് സില്‍വയുടെ അസിസ്റ്റില്‍ നിന്നായിരുന്നു സ്റ്റെര്‍ലിങ്ങിന്റെ ഗോള്‍. എന്നാല്‍ രണ്ടാം പകുതിയില്‍ ലിവര്‍പൂള്‍ തിരിച്ചുവന്നു. 77-ാം മിനിറ്റില്‍ ഡിഫന്‍ഡറായ മാറ്റിപിലൂടെ ലിവര്‍പൂള്‍ സമനില കണ്ടെത്തി. വാന്‍ ഡൈകിന്റെ അസിസ്റ്റില്‍ നിന്നായിരുന്നു മാറ്റിപിന്റെ ഗോള്‍.

ഇഞ്ചുറി ടൈമില്‍ മുഹമ്മദ് സലയ്ക്ക് ഒരു സുവരാണവസരം ലഭിച്ചു. എന്നാല്‍ ഗോള്‍ ലൈനില്‍ വെച്ച് ഡിഫന്‍ഡര്‍ കെയ്ന്‍ വാള്‍ക്കറുടെ അതിസാഹസിക രക്ഷപ്പെടുത്തല്‍ സിറ്റിയെ തുണച്ചു.

പിന്നീട് മത്സരം പെനാല്‍റ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്ക്. ലിവര്‍പൂള്‍ താരം വൈനാള്‍ഡിന്റെ കിക്ക് ബ്രാവോ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഇതോടെ സിറ്റി കിരീടത്തിലേക്ക്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷവും മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ സിറ്റി ആയിരുന്നു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഷീല്‍ഡ് കിരീടം നേടിയത്.

