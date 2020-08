ടൂറിൻ: ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കടുത്ത പ്രതിസന്ധികൾക്ക് നടുവിലാണ് സ്പാനിഷ് ക്ലബ്ബ് ബാഴ്സലോണ. ലാ ലിഗ കിരീട നഷ്ടം, ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ബയേണിനോടേറ്റ നാണംകെട്ട തോൽവി, ഇപ്പോഴിതാ സൂപ്പർ താരം ലയണൽ മെസ്സി ക്ലബ്ബ് വിടാനും ഒരുങ്ങുന്നു.

ബയേണിനോടേറ്റ 2-8 തോൽവിക്കു പിന്നാലെ കോച്ച് ക്വിക് സെറ്റിയൻ തെറിച്ചു. പിന്നാലെ സ്പോർട്ടിങ് ഡയറക്ടർ എറിക് അബിദാലും. മുൻ താരമായിരുന്ന റൊണാൾഡ് കോമാനെ പുതിയ പരിശീലകനായി നിയമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബാഴ്സ.

കോമാൻ വന്നപ്പോഴാകട്ടെ ലൂയിസ് സുവാരസ്, ആർതുറോ വിദാൽ, ഇവാൻ റാക്കിട്ടിച്ച്, സാമുവൽ ഉംറ്റിറ്റി എന്നിവർ അടുത്ത സീസണിൽ ക്ലബ്ബിലുണ്ടാകില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇപ്പോഴിതാ സുവാരസിനായി ഇറ്റാലിയൻ ക്ലബ്ബ് യുവെന്റസ് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

സുവാരസിനെ ടീമിലെത്തിക്കാൻ യുവെയുടെ പുതിയ കോച്ച് ആന്ദ്രേ പിർലോയ്ക്ക് താത്‌പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സത്യമായാൽ ക്രിസ്റ്റിയാനോ റൊണാൾഡോയ്ക്കൊപ്പം സുവാരസും യുവെയുടെ മുന്നേറ്റനിരയിൽ കളിക്കാൻ അവസരമൊരുങ്ങും.

ഈ സീസണോടെ ഗോൺസാലോ ഹിഗ്വെയ്ൻ ക്ലബ്ബ് വിടുന്നതിനാൽ ഇത്തവണത്തെ ട്രാൻസ്‌ഫർ വിൻഡോയിൽ തന്നെ മറ്റൊരു സ്ട്രൈക്കറെ സ്വന്തമാക്കാനാണ് യുവെന്റസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അതേസമയം ഹിഗ്വെയ്നെ നൽകി സുവാരസിനെ വാങ്ങാമെന്ന യുവെന്റസിന്റെ ഓഫർ ബാഴ്സ തള്ളിയതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

സുവാരസിനെ നൽകി പകരം ഇന്റർ മിലാനിൽ നിന്ന് സ്ട്രൈക്കർ ലൗറ്റാരോ മാർട്ടിനെസിനെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ബാഴ്സ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതേസമയം സുവാരസിനായി ഡച്ച് ക്ലബ് അയാക്സ് ബാഴ്സയെ സമീപിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

