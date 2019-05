സെന്റ് ജെയിംസ് പാര്‍ക്ക്: ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയര്‍ ലീഗ് കിരീട പോരാട്ടം ഫോട്ടോഫിനിഷില്‍ എത്തിനില്‍ക്കുന്നതിനിടെ ന്യൂകാസിലിനെതിരെ തകര്‍പ്പന്‍ ജയവുമായി ലിവര്‍പൂള്‍ പോയിന്റ്‌ പട്ടികയില്‍ ഒന്നാമതെത്തി. നിര്‍ണായകമായ മത്സരത്തില്‍ രണ്ടിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകള്‍ക്കായിരുന്നു ലിവര്‍പൂളിന്റെ ജയം. സമനിലയില്‍ അവസാനിക്കുമെന്ന് കരുതിയ മത്സരിത്തില്‍ 86-ാം മിനിറ്റില്‍ ഡിവോക് ഒര്‍ഗിയിലൂടെയാണ് ലിവര്‍പൂള്‍ വിജയ ഗോള്‍ നേടിയത്. പരിക്കേറ്റ് പുറത്തായ സൂപ്പര്‍താരം മുഹമ്മദ് സലക്ക് പകരക്കാരനായിട്ടാണ് ഒര്‍ഗി കളത്തിലെത്തിയത്. ലിവര്‍പൂളിന്റെ രണ്ടാം ഗോള്‍ നേടിയത് സലയായിരുന്നു. ന്യൂകാസില്‍ ഗോള്‍കീപ്പര്‍ മാര്‍ട്ടിന്‍ ദുബ്രവ്കയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് സലക്ക് പരിക്കേറ്റത്.

തിങ്കളാഴ്ച ലെസ്റ്റര്‍ സിറ്റിക്കെതിരെയുള്ള മത്സരം ഇതോടെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ സിറ്റിക്ക് നിര്‍ണായകമായി. ജയിച്ചാല്‍ ലിവര്‍പൂളിനെ മറികടന്ന് അവര്‍ക്ക് വീണ്ടും ഒന്നാമതെത്താം. ചാമ്പ്യന്‍സ് ലീഗില്‍ ബാഴ്‌സലോണയോട് 3-0 ന് പരാജയപ്പെട്ടതിന്റെ നിരാശയൊന്നും ന്യൂകാസിലിന്റെ തട്ടകത്തില്‍ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ ലിവര്‍പൂള്‍ താരങ്ങളില്‍ കാണാനായില്ല.

മത്സരത്തിന്റെ 13-ാം മിനിറ്റില്‍ വിഗില്‍ വാന്‍ ഡികിലൂടെ ലിവര്‍പൂള്‍ തന്നെയാണ് ആദ്യം ലീഡ് ചെയ്തത്. എന്നാല്‍ 20-ാം മിനിറ്റില്‍ തന്നെ ക്രിസ്ത്യന്‍ അട്‌സു ന്യൂകാസിലിന് സമനില നേടികൊടുത്തു. അധികം വൈകാതെ 28-ാം മിനിറ്റില്‍ സലാ ലിവര്‍പൂളിന് വീണ്ടും ലീഡ് നല്‍കി. 54-ാം മിനിറ്റില്‍ സോളമന്‍ റോന്‍ഡന്റെ ഗോളിലൂടെ ന്യൂകാസില്‍ സമനില പിടിച്ചു. മത്സം അവസാന ഘട്ടത്തിലെത്തി നില്‍ക്കെ 86-ാം മിനിറ്റില്‍ ഡിവോക് ഒര്‍ഗിയിലൂടെ ലിവര്‍പൂളിന്റെ വിജയ ഗോള്‍ പിറന്നു.

Content Highlights: Liverpool returns to the top of the Premier League with late Origi winner