ലണ്ടന്‍: പ്രീമിയര്‍ ലീഗില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ലിവര്‍പൂളിന് വീണ്ടും സമനിലക്കുരുക്ക്. വെസ്റ്റ് ഹാമാണ് സ്വന്തം മൈതാനത്ത് ചെമ്പടയെ (1-1) സമനിലയില്‍ പിടിച്ചത്.

ഇതോടെ ലീഗിലെ കിരീട പോരാട്ടം ഒന്നുകൂടെ ശക്തമായി. സമനില വഴങ്ങിയതോടെ പ്രീമിയര്‍ ലീഗില്‍ ഒന്നാമതുള്ള ലിവര്‍പൂളും തൊട്ടടുത്ത സ്ഥാനക്കാരായ മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ സിറ്റിയുമായുള്ള അകലം മൂന്ന് പോയിന്റായി കുറഞ്ഞു. അടുത്ത മത്സരത്തില്‍ എവര്‍ട്ടണെ നേരിടുന്ന മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ സിറ്റിക്ക് ജയിച്ചാല്‍ താത്കാലികമായി ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്താം.

അവസാന മത്സരത്തില്‍ ലെസ്റ്റര്‍ സിറ്റിയോടും ലിവര്‍പൂള്‍ സമനില വഴങ്ങിയിരുന്നു. ഓഫ് സൈഡ് സംശയമുയര്‍ന്ന ഒരു ഗോളിലാണ് 22-ാം മിനിറ്റില്‍ ലിവര്‍പൂള്‍ ലീഡ് എടുത്തത്. മില്‍നറിന്റെ ക്രോസില്‍ നിന്ന് സാദിയോ മാനെ സ്‌കോര്‍ ചെയ്തു.

വലതുവിങ്ങിലൂടെ ലല്ലാനയും മില്‍നറും ചേര്‍ന്ന് നടത്തിയ നീക്കത്തിനൊടുവില്‍ ലഭിച്ച പന്ത് മാനെ വലയിലെത്തിച്ചു. എന്നാല്‍ 28-ാം മിനിറ്റില്‍ അന്റോണിയോ മികച്ചൊരു നീക്കത്തിലൂടെ അലിസണെ കീഴ്‌പ്പെടുത്തി ടീമിനെ ഒപ്പമെത്തിച്ചു. ഫ്രീക്കില്‍നിന്ന് ലഭിച്ച അവസരമാണ് താരം ഗോളാക്കിമാറ്റിയത്.

രണ്ടാംപകുതിയില്‍ വിജയത്തിനായി ഷാകിരിയേയും ഒറിഗിയേയും രംഗത്തിറക്കിയ ലിവര്‍പൂള്‍ കിണഞ്ഞുപരിശ്രമിച്ചെങ്കിലും വെസ്റ്റ് ഹാം ഗോള്‍കീപ്പര്‍ ഫബിയാന്‍സ്‌കിയെ മറികടക്കാനായില്ല. മത്സരത്തില്‍ 74 ശതമാനം സമയത്തും പന്ത് ലിവര്‍പൂള്‍ താരങ്ങളുടെ കാലിലായിരുന്നു.

