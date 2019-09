ലണ്ടന്‍: ചെല്‍സിയെ അവരുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടില്‍ വീഴ്ത്തി ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയര്‍ ലീഗില്‍ ലിവര്‍പൂളിന്റെ അപരാജിത കുതിപ്പ്. ഒന്നിനെതിരേ രണ്ട് ഗോളിനായിരുന്നു ലിവര്‍പൂളിന്റെ വിജയം. ആദ്യ പകുതിയിലെ പിഴവുകള്‍ രണ്ടാം പകുതിയില്‍ തീർത്ത് ചെല്‍സി തിരിച്ചുവന്നെങ്കിലും മികച്ച ഫോമിലുള്ള ലിവര്‍പൂളിനെ മറികടക്കാനായില്ല.

14-ാം മിനിറ്റില്‍ തന്നെ ലിവര്‍പൂള്‍ ലീഡെടുത്തു. മുഹമ്മദ് സലാ എടുത്ത ഫ്രീ ക്രിക്കില്‍ നിന്ന് ട്രെന്റ് അലക്‌സാണ്ടര്‍ അര്‍നോള്‍ഡ് ആണ് ലക്ഷ്യം കണ്ടത്. 28-ാം മിനിറ്റില്‍ ആസ്പിലിക്വറ്റ വല ചലിപ്പിച്ചെങ്കിലും വാറിലൂടെ വിധി ചെല്‍സിക്ക് അനുകൂലമായി. ഓഫ്‌സൈഡ് ആയതായിരുന്നു കാരണം.

പിന്നീട് 30-ാം മിനിറ്റില്‍ റോബര്‍ട്ടൊ ഫിര്‍മിന്യോയുടെ ഹെഡറിലൂടെ ലിവര്‍പൂള്‍ ലീഡ് രണ്ടാക്കി. രണ്ടാം പകുതിയില്‍ താളം വീണ്ടെടുത്ത ചെല്‍സി 71-ാം മിനിറ്റില്‍ ഒരു ഗോള്‍ തിരിച്ചടിച്ചു. ആസ്പിലിക്വെറ്റയുടെ പാസ് സ്വീകരിച്ച കാന്റെ ലിവര്‍പൂള്‍ പ്രതിരോധത്തെ മറികടന്ന് പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചു. പിന്നീട് സമനില ഗോളിന് ചെല്‍സി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഒന്നും ലക്ഷ്യം കണ്ടില്ല.

മറ്റൊരു മത്സരത്തില്‍ ആഴ്‌സണല്‍ ആസ്റ്റണ്‍ വില്ലയെ പരാജയപ്പെടുത്തി. 41-ാം മിനിറ്റില്‍ ചുവപ്പ് കാര്‍ഡ് കണ്ട് പത്ത് പേരായി ചുരുങ്ങിയിട്ടും, ഒരു ഗോളിന് പിന്നില്‍ നിന്നിട്ടും ആഴ്‌സണല്‍ തിരിച്ചുവരികയായിരുന്നു. എമിറേറ്റ്‌സ് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ 3-2നായിരുന്നു ആഴ്‌സണലിന്റെ വിജയം.

20-ാം മിനിറ്റില്‍ ജോണ്‍ മക്ഗിനിലൂടെ ലീഡെടുത്ത ആസ്റ്റണ്‍ വില്ലയ്ക്ക് മികച്ച തുടക്കമാണ് ലഭിച്ചത്. 41-ാം മിനിറ്റില്‍ എയ്ന്‍സ്‌ലി മെയ്റ്റ്‌ലാന്‍ഡ് നൈല്‍സ് രണ്ടാം മഞ്ഞക്കാര്‍ഡും കണ്ട് പുറത്തായതോടെ ആഴ്‌സണല്‍ കൂടുതല്‍ പ്രതിരോധത്തിലായി.

59-ാം മിനിറ്റില്‍ വീണുകിട്ടിയ പെനാല്‍റ്റി ആഴ്‌സണലിന്റെ രക്ഷയ്‌ക്കെത്തി. ഗ്വെന്‍ഡൂസിയയെ ബോക്‌സില്‍ വീഴ്ത്തിയതിന് റഫറി പെനാല്‍റ്റി വിധിച്ചു. കിക്കെടുത്ത നികോളാസ് പെപ്പെ ആഴ്‌സണല്‍ ജഴ്‌സിയില്‍ തന്റെ ആദ്യ ഗോള്‍ നേടി. എന്നാല്‍ ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ തന്നെ ആസ്റ്റണ്‍ വില്ല ലീഡ് തിരിച്ചുപിടിച്ചു. ഗ്രിലിഷിന്റെ പാസില്‍ വെസ്‌ലി മോറിയസ് ആണ് ഗോള്‍ നേടിയത്.

എന്നാല്‍ 80-ാം മിനിറ്റിന് ശേഷം കളി ആഴ്‌സണലിന് അനുകൂലമായി. 81-ാം മിനിറ്റില്‍ കാലും ചേംബേഴ്‌സിലൂടെ ആസ്റ്റണ്‍ വില്ലയെ ഒപ്പം പിടിച്ച ആഴ്‌സണല്‍ മൂന്നു മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ വീണ്ടും വല ചലിപ്പിച്ചു. സ്‌ട്രൈക്കര്‍ ഒബമയാങ്ങാണ് ഗോള്‍ നേടിയത്. അതിമനോഹരമായ ഒരു ഫ്രീകിക്കിലൂടെയായിരുന്നു ഒബമയാങ്ങിന്റെ ഗോള്‍. ആറു മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് മൂന്നു വിജയവുമായി ലീഗില്‍ നാലാം സ്ഥാനത്താണ് ആഴ്‌സണല്‍.

🎙 "And the Emirates goes absolutely bonkers!"



🤩 @Aubameyang7 raises the roof in N5#ARSAVL pic.twitter.com/ILK2WVEZuH