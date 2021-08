ബ്യൂണസ് ഐറിസ്: ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരത്തിനുള്ള ടീമിലേക്ക് ലയണല്‍ മെസ്സിയെ തിരികെ വിളിച്ച് അര്‍ജന്റീന.

സെപ്റ്റംബര്‍ അഞ്ചിനാണ് ബ്രസീലിനെതിരായ അര്‍ജന്റീനയുടെ ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരം.

ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ്ബ് പിഎസ്ജിയിലെ സഹതാരങ്ങളായ ശേഷം നെയ്മര്‍ക്കെതിരേ മെസ്സി കളത്തിലിറങ്ങുന്ന മത്സരം കൂടിയാകും ഇത്. ഇത്തവണത്തെ കോപ്പ അമേരിക്ക ഫൈനലിലാണ് ഇരു ടീമുകളും ഇതിനു മുമ്പ് ഏറ്റുമുട്ടിയത്. അന്ന് ബ്രസീലിനെ തോല്‍പ്പിച്ച് അര്‍ജന്റീന കിരീടവുമായാണ് മടങ്ങിയത്.

ബ്രസീലിനു പിന്നാലെ വെനസ്വേല, ബൊളീവിയ എന്നിവര്‍ക്കെതിരെയാണ് അര്‍ജന്റീനയുടെ അടുത്ത മത്സരങ്ങള്‍.

ആറ് മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 18 പോയന്റുമായി ബ്രസീല്‍ ആണ് ലാറ്റിനമേരിക്കന്‍ യോഗ്യതാ റൗണ്ടില്‍ മുന്നിട്ടുനില്‍ക്കുന്നത്. അര്‍ജന്റീന 12 പോയന്റുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്.

