ബ്രസീലിയ: കോപ്പ അമേരിക്ക ഫുട്ബോൾ ഫൈനലിൽ ബ്രസീലിനെ നേരിടാനൊരുങ്ങുന്ന അർജന്റീന ക്യാപ്റ്റൻ ലയണൽ മെസ്സിയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപിടി റെക്കോഡുകൾ. കോപ്പയിലെ ഗോൾവേട്ടയിൽ ഒന്നാമത് എത്താൻ ഇനി മെസ്സിക്ക് വേണ്ടത് നാല് ഗോളുകൾ മാത്രമാണ്. ആറു കോപ്പ അമേരിക്കയിൽ നിന്നായി ഇതുവരെ 13 ഗോളുകളാണ് മെസ്സി നേടിയത്.

17 ഗോളുകളുമായി ബ്രസീലിന്റെ സിസിനോ, അർജന്റീനയുടെ നോർബെർടോ മെൻഡെസ് എന്നിവരാണ് മെസ്സിക്ക് മുന്നിലുള്ളത്. 150 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 76 ഗോളുകളാണ് ദേശീയ ജെഴ്സിയിൽ ഇപ്പോൾ മെസ്സിയുടെ അക്കൗണ്ടിലുള്ളത്. കോൺമെബോൾ രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ സ്കോർ ചെയ്ത താരം എന്ന റെക്കോഡ് പെലെയുടെ പേരിലാണ്. 92 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 77 ഗോളുകളാണ് പെലെ നേടിയത്. ബ്രസീലിനെതിരായ ഫൈനലിൽ ഗോൾ നേടിയാൽ പെലെയുടെ റെക്കോഡ് മെസ്സിക്ക് മറികടക്കാം.

ബ്രസീലിനെതിരേ ഫൈനലിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ കോപ്പയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച താരങ്ങൾക്കൊപ്പം മെസ്സിയും ഇടം പിടിക്കും. കോപ്പയിൽ മെസ്സിയുടെ 34-ാം മത്സരമാകും അത്. അർജന്റീനയ്ക്കായി 150 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച മെസ്സി ഈ കോപ്പയിൽ ആറു മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് മെസ്സിയുടെ പേരിലുള്ളത് അഞ്ച് അസിസ്റ്റുകളും നാല് ഗോളുകളുമാണ്. ഇതുവരെ അർജന്റീന അടിച്ച 11 ഗോളുകളിൽ ഒമ്പത് ഗോളുകളിലും മെസ്സിയുടെ സ്പർശമുണ്ട്.

Content Highlights: Lionel Messi set for record fets A look at milestones Argentine can reach in Copa America final vs Brazil