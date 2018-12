മാഡ്രിഡ്: കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ഏറെ വിമര്‍ശനങ്ങളിലൂടെയാണ് മെസ്സി കടന്നുപോകുന്നത്. ബാലണ്‍ ദ്യോറില്‍ അഞ്ചാമതെത്തിയതും പെലെയുടെ പരിഹാസവും മെസ്സിയുടെ നേര്‍ക്കുള്ള വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്ക് മൂര്‍ച്ച കൂട്ടി. ഇടങ്കാല്‍ ഗോള്‍ നേടാന്‍ കഴിയാത്ത, ഹെഡ്ഡറിലൂടെ ഗോള്‍ നേടുന്നതില്‍ പരാജയമായ ലയണല്‍ മെസ്സിയെ എങ്ങനെ താനുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെലെ ചോദിച്ചിരുന്നു. തനിക്ക് ഇടങ്കാല്‍-വലങ്കാല്‍ വ്യത്യാസമില്ലാതെയും ഹെഡ്ഡറിലൂടെയും ഗോള്‍ നേടാനാകുമെന്നും അങ്ങനെ ഒരാളെ എങ്ങനെ താനുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമെന്നും ലോകത്തെ മികച്ച താരമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുമെന്നുമായിരുന്നു പെലെയുടെ ചോദ്യം. എന്നാല്‍ ഇതിനെല്ലാം ലാ ലിഗയില്‍ എസ്പാനിയോളിനെതിരായ മത്സരത്തിലൂടെ മെസ്സി മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ്.

തന്റെ പ്രതിഭയ്ക്ക് ഒരു കോട്ടവും തട്ടിയില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന മെസ്സിയുടെ പ്രകടനമായിരുന്നു എസ്പാനിയോളിന്റെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടില്‍ കണ്ടത്. മെസ്സിയുടെ മനോഹരമായ രണ്ടു ഫ്രീ കിക്ക് ഉള്‍പ്പെടെ എതിരില്ലാത്ത നാല് ഗോളിനായിരുന്നു ബാഴ്‌സയുടെ വിജയം.

17-ാം മിനിറ്റില്‍ അസാമാന്യമായൊരു ഇടങ്കാല്‍ ഫ്രീ കിക്കിലൂടെ ബാഴ്‌സയെ മുന്നിലെത്തിച്ച മെസ്സി പിന്നീട് ഡെംബാലയുടെ ഗോളിന് വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്തു. ആദ്യ പകുതിക്ക് മുമ്പ് സുവാരസിലൂടെ ബാഴ്‌സ മൂന്ന് ഗോള്‍ ലീഡെടുത്തു. 65-ാം മിനിറ്റിലായിരുന്നു മെസ്സിയുടെ രണ്ടാം ഫ്രീ കിക്ക് വന്നത്. 30 വാര അകലെ നിന്ന് ഫ്രീ കിക്കിലൂടെ മെസ്സിയുടെ രണ്ടാം ഗോളെത്തി. അതും ഇടങ്കാല്‍ കൊണ്ടായിരുന്നു. വിജയത്തോടെ 31 പോയിന്റുമായി ബാഴ്‌സ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുകയാണ്.

ഇരട്ട ഗോളോടെ ലാലിഗയില്‍ ഒരു പുതിയ റെക്കോഡ് കൂടെ മെസ്സി കുറിച്ചു. ലാ ലിഗയില്‍ തുടര്‍ച്ചയായ 13 സീസണുകളില്‍ പത്തോ അധിലധികമോ ഗോളുകള്‍ നേടുന്ന ആദ്യ താരമായി മെസ്സി മാറി. 2006-07 സീസണ്‍ മുതല്‍ ഈ സീസണ്‍ വരെ മെസ്സി ഒരോ സീസണിലും പത്തോ അതിലധികമോ ഗോള്‍ നേടിയിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: Lionel Messi scores two free-kicks in derby vs Espanyol