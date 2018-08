ക്യാമ്പ് നൗ: ലാ ലിഗയില്‍ ബാഴ്‌സലോണയ്ക്കും മെസ്സിക്കും സ്വപ്‌നതുല്ല്യമായ തുടക്കം. ലീഗിലെ ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ അലാവസിനെ എതിരില്ലാത്ത മൂന്നു ഗോളുകള്‍ക്ക്‌ ബാഴ്‌സ തോല്‍പ്പിച്ചു. മെസ്സി ഇരട്ടഗോളുമായി ഈ ലീഗ് സീസണിലെ ആദ്യ മത്സരം തന്നെ അവിസ്മരണീയമാക്കി.

വിദാല്‍, ആര്‍തര്‍, കുട്ടിന്യോ എന്നിവരെ ആദ്യ ഇലവനില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താതെയാണ് ബാഴ്‌സ കളത്തിലിറങ്ങിയത്. ആദ്യ പകുതിയില്‍ നിരവധി അവസരങ്ങള്‍ ലഭിച്ചെങ്കിലും ഒന്നും ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയില്ല. ഒടുവില്‍ 64-ാം മിനിറ്റില്‍ മെസ്സി രക്ഷകനാകുകയായിരുന്നു. അലാവസ് പ്രതിരോധ മതിലിനെ മറികടന്ന് മനോഹരമായൊരു ഫ്രീ കിക്കിലൂടെ മെസ്സി ബാഴ്‌സയ്ക്ക് ലീഡ് സമ്മാനിച്ചു.

പകരക്കാരായി ഇറങ്ങിയ ആര്‍തറും കുട്ടിന്യോയും ചേര്‍ന്നാണ് രണ്ടാം ഗോള്‍ നേടിയത്. ബ്രസീലിയന്‍ യുവതാരമായ ആര്‍തറിന്റെ പാസില്‍ കുട്ടിന്യോ ലക്ഷ്യം കാണുകയായിരുന്നു. 92-ാം മിനിറ്റില്‍ മെസ്സി രണ്ടാം ഗോളും നേടി ബാഴ്‌സയ്ക്ക് 3-0ത്തിന്റെ വിജയം സമ്മാനിച്ചു.

മറ്റു മത്സരങ്ങളില്‍ വിയ്യാറയലിനെ റയല്‍ സൊസൈദാദ് പരാജയപ്പെടുത്തി. സെല്‍റ്റാ വിഗോയും എസ്പാനിയോളും തമ്മിലുള്ള മത്സരം സമനിലയില്‍ പിരിഞ്ഞു.

RECORD | Lionel Messi has scored Barça's 6,000th goal. He had also scored number 5000 for Barcelona.pic.twitter.com/EVIeIqX9rI