പാരിസ്: സ്പാനിഷ് ക്ലബ്ബ് ബാഴ്‌സലോണ വിട്ട് പാരിസിലെത്തിയ ലയണല്‍ മെസ്സിയുടെ പി.എസ്.ജി അരങ്ങേറ്റം അടുത്തയാഴ്ചയുണ്ടാകുമെന്ന് കോച്ച് മൗറീസിയോ പോച്ചെറ്റിനോ.

റെയിംസിനെതിരേ ഓഗസ്റ്റ് 30-നാണ് പിഎസ്ജിയുടെ അടുത്ത മത്സരം. ഈ മത്സരത്തില്‍ മെസ്സി ക്ലബ്ബിനായി അരങ്ങേറുമെന്നാണ് കോച്ച് പറയുന്നത്.

ഇഎസ്പിഎന് നല്‍കിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലാണ് പോച്ചെറ്റിനോ മെസ്സിയുടെ പിഎസ്ജി അരങ്ങേറ്റത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയത്.

അതേസമയം ഖത്തര്‍ ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മെസ്സിക്ക് അര്‍ജന്റീന ദേശീയ ടീമിനൊപ്പം ചേരേണ്ടി വന്നാല്‍ അതിന് ക്ലബ്ബ് തടസ്സം നിക്കില്ലെന്നും പോച്ചെറ്റിനോ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ബാഴ്‌സ വിട്ട് രണ്ടു വര്‍ഷത്തെ കരാറിലാണ് മെസ്സി പി.എസ്.ജിയില്‍ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അര്‍ജന്റീനക്കൊപ്പം കോപ്പ അമേരിക്ക കിരീടം നേടിയതിന് ശേഷം മെസ്സി തന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം അവധിക്കാലം ചെലവഴിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ ഒരു മാസത്തോളം പരിശീലനം മുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇക്കാരണത്താലാണ് താരത്തിന്റെ പിഎസ്ജി അരങ്ങേറ്റം വൈകുന്നത്.

