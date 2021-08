പാരിസ്: ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ്ബ് പി.എസ്.ജിയില്‍ ചേര്‍ന്നശേഷം ആദ്യമായി മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട് ലയണല്‍ മെസ്സി. ചാമ്പ്യന്‍സ് ലീഗ് നേടാന്‍ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ക്ലബ്ബിലാണ് താന്‍ എത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് മെസ്സി വ്യക്തമാക്കി. ബാഴ്‌സലോണ വിട്ടതില്‍ സങ്കടമുണ്ടെന്നും പിഎസ്ജി തന്ന സ്വീകരണം ഏറെ സന്തോഷം നല്‍കുന്നുവെന്നും മെസ്സി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

'എന്നെ ടീമിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതില്‍ പിഎസ്ജി വളരെ സീരിയസ് ആയിരുന്നു. വേഗത്തില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാനായി. പിഎസ്ജിക്കൊപ്പം എല്ലാ കിരീടങ്ങും നേടുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

നെയ്മര്‍, എംബാപ്പെ എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പം കളിക്കാന്‍ കഴിയുന്നതില്‍ സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരുപാട് സൂപ്പര്‍ താരങ്ങളുള്ള ടീമാണ് പിഎസ്ജി. ഇത്തവണ വലിയ ട്രാന്‍സ്ഫറുകള്‍ അവര്‍ നടത്തി. ലോകത്തെ മികച്ച താരങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം കളിക്കുന്നതില്‍ സന്തോഷം മാത്രമേയുള്ളു.' മെസ്സി വ്യക്തമാക്കി.

തനിക്ക് പ്രീ സീസണ്‍ ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ എപ്പോള്‍ കളിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് അറിയില്ലെന്നും ഉടന്‍ കളത്തില്‍ തിരിച്ചെത്താന്‍ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും മെസ്സി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Content Highlights: Lionel Messi After Joining Paris Saint-Germain In Ideal Place To Win Another Champions League