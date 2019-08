ലണ്ടന്‍: ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയര്‍ ലീഗില്‍ ആഴ്‌സണലിന് തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ടാം ജയം. ഹോം മത്സരത്തില്‍ ബേണ്‍ലിയെ ഒന്നിനെതിരേ രണ്ട് ഗോളുകള്‍ക്കാണ് ആഴ്‌സണല്‍ തോല്‍പിച്ചത്. ഈ ജയത്തോടെ രണ്ട് കളികളില്‍ നിന്ന് ആറ് പോയിന്റുമായി ആഴ്‌സണല്‍ പോയിന്റ് പട്ടികയില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുകയാണ്.

പതിമൂന്നാം മിനിറ്റില്‍ ഫ്രഞ്ച് സ്‌ട്രൈക്കര്‍ അലക്‌സാണ്ടര്‍ ലാക്കസെറ്റാണ് ആഴ്‌സണലിന്റെ ആദ്യ ഗോള്‍ നേടിയത്. 43-ാം മിനിറ്റില്‍ ആഷ്‌ലി ബട്ടണ്‍സ് ഒരു ക്ലോസ് റേഞ്ച് ഷോട്ടിലൂടെ ബേണ്‍ലിയെ ഒപ്പമെത്തിച്ചു. 64-ാം മിനിറ്റില്‍ പിയര്‍റ എമെറിക് ഔബാമെയാങ് ആഴ്‌സണലിനുവേണ്ടി വിജയഗോള്‍ വലയിലാക്കി.

2009നുശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ആഴ്‌സണലിന് തുടര്‍ച്ചയായ ജയത്തോടെ ആഴ്‌സണലിന് പ്രീമിര്‍ലീഗ് തുടങ്ങാനായത്. രണ്ട് കളികളില്‍ നിന്ന മൂന്ന് പോയിന്റുള്ള ബേണ്‍ലി ഇപ്പോള്‍ എട്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. ആദ്യ മത്സരത്തി ബേണ്‍ലി സൗത്താംപ്ടണെ മടക്കമില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളിന് തോല്‍പിച്ചിരുന്നു. ന്യൂകാസിലിനെതിരേയായിരുന്നു ആഴ്‌സണലിന്റെ ആദ്യ ജയം.

