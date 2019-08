കൊച്ചി: മുംബൈ സ്വദേശിയായ മിഡ്ഫീല്‍ഡര്‍ ഡാരന്‍ കാല്‍ഡെയ്റ ഇനി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സില്‍. ഐ-ലീഗിലെ കരുത്തരായ മോഹന്‍ ബഗാനില്‍ നിന്നാണ് കാല്‍ഡെയ്‌റ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിലെത്തിയത്.

'ഈ സീസണില്‍ മഞ്ഞ ജഴ്സി ധരിക്കുന്നതില്‍ ഞാന്‍ സന്തുഷ്ടനാണ്. വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ക്ലബിന്റെ ഭാഗമാകാനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച സമയമാണിത്. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിനൊപ്പം എന്റെ ഫുട്‌ബോള്‍ കരിയറിലെ ഒരു പുതിയ അധ്യായം ഞാന്‍ കുറിക്കുകയാണ്.' ഡാരന്‍ കാല്‍ഡെയ്റ പറയുന്നു.

'മിഡ്ഫീല്‍ഡില്‍ ഉടനീളം കളിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന വളരെ സ്ഥിരതയുള്ള കളിക്കാരനാണ് കാള്‍ഡെയ്‌റയെന്നും ഒന്നിലധികം സ്ഥാനങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഒരു ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ ടീമിലെത്തിയതില്‍ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ബ്ലാസ്‌റ്റേഴ്‌സ് കോച്ച് ഈല്‍കോ ഷട്ടോരി വ്യക്തമാക്കി.

183 സെന്റിമീറ്റര്‍ ഉയരമുള്ള കാള്‍ഡെയ്റ മഹീന്ദ്ര യുണൈറ്റഡിലാണ് തന്റെ കരിയര്‍ ആരംഭിച്ചത്. അവിടെനിന്നും സ്പാനിഷ് ലാ ലിഗാ വലെന്‍സിയക്കൊപ്പം അണ്ടര്‍-18 കളിക്കാര്‍ക്കായുള്ള ഒരു വര്‍ഷത്തെ പരിശീലനത്തിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

മോഹന്‍ ബഗാനില്‍ എത്തും മുമ്പ് എയര്‍ ഇന്ത്യ എഫ്.സി, മുംബൈ എഫ്.സി, എടികെ, ചെന്നൈ സിറ്റി എഫ്.സി എന്നീ ക്ലബ്ബുകള്‍ക്കായും കാള്‍ഡെയ്‌റ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Midfielder @darrencaldeira signs on the dotted line and will don the yellow for the upcoming Hero ISL season! 💛💙#KeralaBlasters #SwagathamCaldeira pic.twitter.com/N9ymG9yhXm