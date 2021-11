കൊച്ചി: ഇന്ത്യന്‍ സൂപ്പര്‍ ലീഗിന് മുന്നോടിയായുള്ള സൗഹൃദ മത്സരത്തില്‍ കേരള ബ്ലാസ്‌റ്റേഴ്‌സിന് വിജയം. ഒഡിഷ എഫ്.സിയെ ഒന്നിനെതിരേ രണ്ടുഗോളുകള്‍ക്കാണ് ബ്ലാസ്‌റ്റേഴ്‌സ് കീഴടക്കിയത്.

ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിനുവേണ്ടി മലയാളി താരം പ്രശാന്ത്, ആല്‍വാലോ വാസ്‌ക്വസ് എന്നിവര്‍ ലക്ഷ്യം കണ്ടു. ഒഡിഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹാവി ഹെര്‍ണാണ്ടസാണ് ആശ്വാസ ഗോള്‍ നേടിയത്. മൂന്ന് ഗോളുകളും ആദ്യ പകുതിയിലാണ് പിറന്നത്. ഈ വിജയത്തോടെ പ്രീസീസണ്‍ മത്സരങ്ങളിലെ അപരാജിത കുതിപ്പ് തുടരാന്‍ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിന് സാധിച്ചു.

