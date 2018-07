ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യന്‍ ഫുട്‌ബോളിന് ഇത് വളര്‍ച്ചയുടെ കാലമാണ്. ഫുട്‌ബോള്‍ ലീഗും രാജ്യാന്തര തലത്തില്‍ നിരവധി നേട്ടങ്ങളുമായി ഇന്ത്യന്‍ ടീം നൂറില്‍ താഴെ റാങ്കില്‍ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ട് കാലങ്ങളായി. അഭിമാനകരമായ ഒത്തിരി നേട്ടങ്ങളും ഇക്കാലയളവില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ടീം നേടിയെടുത്തിരുന്നു.

എന്നാല്‍ ഈ നേട്ടങ്ങള്‍ക്കിടയിലും ഏതാനും പുഴുക്കുത്തുകള്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഫുട്‌ബോളില്‍ ഇപ്പോഴുമുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരവും ഐ.എസ്.എല്ലില്‍ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെയും ചെന്നൈ എഫ്.സിയുടെയും താരവുമായിരുന്ന ഗോഡ്‌വിന്‍ ഫ്രാങ്കോ.

ഇന്ത്യന്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ താരങ്ങളുടെ സംഘടനയായ ഫുട്‌ബോള്‍ പ്ലെയേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എഫ്.പി.എ.ഐ)യുമായുള്ള ഇ-മെയില്‍ സംഭാഷണത്തിന്റെ സ്‌ക്രീന്‍ഷോട്ടുകള്‍ പുറത്തുവിട്ടാണ് ഗോഡ്‌വിന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഫുട്‌ബോളിലെ അഴിമതിക്കഥ തുറന്നുകാട്ടിയത്.

തന്റെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് ഗോഡ്‌വിന്‍ ഈ സ്‌ക്രീന്‍ഷോട്ടുകള്‍ പുറത്തുവിട്ടത്. ആഭ്യന്തര ഫുട്‌ബോളില്‍ നടക്കുന്ന മോശം പ്രവണതകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഗോഡ്‌വിന്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ പ്ലെയേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എഫ്.പി.എ.ഐ)യ്ക്കും ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ഫെഡറേഷന്‍ ഓഫ് പ്രൊഫഷണല്‍ ഫുട്‌ബോളേഴ്‌സി(എഫ്.ഐ.എഫ്.പി.ആര്‍.ഒ)നും ഇ-മെയില്‍ അയച്ചിരുന്നു.

മോശം കളിക്കാരെ വിവിധ ക്ലബ്ബുകളിലെത്തിക്കാന്‍ ചില ഇടനിലക്കാര്‍ വഴി ശ്രമങ്ങള്‍ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും പ്രൊഫഷണല്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ കളിക്കാന്‍ പോലും യോഗ്യതയില്ലാത്തവര്‍ ഇത്തരത്തില്‍ ടീമുകളില്‍ കയറിപ്പറ്റുന്നുണ്ടെന്നുമായിരുന്നു ഉള്ളടക്കം. മോശം ഫോമിലുള്ളവരും ഫിറ്റ്‌നസ് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉള്ളവരും പോലും ഇത്തരത്തില്‍ ടീമിലെത്തുന്നുണ്ടെന്നും ഗോഡ്‌വിന്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു.

With the best interest : Please read this & read from the picture posted. The corrupt attitude in Indian Football . I have the emails with me. 1. Part of my email to fifpro & the football players association of india in relation to justice for football players in India. pic.twitter.com/OT4lolgUWn

എന്നാല്‍ ഇതിന് എഫ്.പി.എ.ഐയില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ച മറുപടിയാണ് ഗോഡ്‌വിനെ ഞെട്ടിച്ചത്. ഇത്തരത്തില്‍ കളിക്കാരെ ടീമിലെത്തിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കില്‍ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങള്‍ അവരെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു എഫ്.പി.എ.ഐ, ഗോഡ്‌വിന് നല്‍കിയ മറുപടി.

ദയവുചെയ്ത് ക്ലബ്ബുകളിലിടം പിടിക്കാന്‍ ഇത്തരം തെറ്റായ വഴികള്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ തന്നോട് പറയരുത്. ഇത്തരം രീതികള്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള വലിയ തെറ്റാണെന്നും ഗോഡ്‌വിന്‍ എഫ്.പി.എ.ഐക്ക് മറുപടി നല്‍കി.

3. (Firstly I do not want to and will not play professional football in India again)

My reply to that to the football players association of india. “Please donot tell me to use unrighteous methods of getting into clubs. This is totally wrong on your part to tell me to do this.”