കൊച്ചി: മുന്‍ നായകനും പ്രതിരോധനിരതാരവുമായ സന്ദേശ് ജിംഗാനും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സും വഴിപിരിഞ്ഞു. താരം ക്ലബ്ബ് വിടുന്ന കാര്യം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഫുട്‌ബോള്‍ ക്ലബ്ബ് ഔദ്യോഗിക പത്രക്കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചു. ജിംഗാനോടുള്ള ആദരസൂചകമായി ക്ലബ്ബ് അദ്ദേഹം അണിഞ്ഞിരുന്ന 21-ാം നമ്പര്‍ ജേഴ്സി പിന്‍വലിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഇന്ത്യന്‍ ഫുട്ബോള്‍ ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായാണ് ഒരു താരം ക്ലബ്ബ് വിട്ടുപോകുമ്പോള്‍ ജേഴ്സി പിന്‍വലിക്കുന്നത്. ജിംഗാന്റെ സംഭാവനകള്‍ എടുത്തുപറഞ്ഞ് ക്ലബ്ബ് ഉടമ നിഖില്‍ ഭരദ്വാജാണ് ജേഴ്സി വിരമിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

2014-ലെ ഐ.എസ്.എല്‍ ആദ്യ സീസണ്‍ മുതല്‍ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിനൊപ്പമുള്ള ജിംഗാന്‍ ആറു സീസണുകള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് വിടപറയുന്നത്. 76 മത്സരങ്ങളില്‍ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിനായി ബൂട്ടുകെട്ടി. ടീമിന്റെ നായകനുമായി. ആദ്യ സീസണില്‍ എമേര്‍ജിങ് താരമായി.

മുമ്പ് രണ്ടുതവണ ഇന്ത്യന്‍ ഫുട്ബോളില്‍ ജേഴ്സികള്‍ വിരമിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടും കളിക്കളത്തില്‍ വീണുമരിച്ച താരങ്ങളോടുള്ള ആദരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു. 2004-ല്‍ ബ്രസീല്‍ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ ജൂനിയര്‍ കളിക്കളത്തില്‍ കൂട്ടിയിടിച്ചുവീണ് മരിച്ചതോടെ ഡെംപോ ഗോവ അവരുടെ പത്താം നമ്പര്‍ ജേഴ്സി വിരമിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2014-ല്‍ ഗോളാഘോഷത്തിനിടെ മരിച്ച പീറ്റര്‍ ബിയാക്സാങ്സുലയുടെ 21-ാം നമ്പര്‍ ജേഴ്സി ഇനിയുണ്ടാകില്ലെന്ന് മിസോറം ക്ലബ്ബ് ബത്ലഹേം വെങ്ത്ലാങ്ങും അറിയിച്ചിരുന്നു.

