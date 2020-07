ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യന്‍ സൂപ്പല്‍ ലീഗിന്റെ ഏഴാം സീസണ്‍ നവംബര്‍ മുതല്‍ മാര്‍ച്ച് വരെ അടച്ചിട്ട സ്റ്റേഡിയങ്ങളില്‍ നടത്താന്‍ തീരുമാനം. കേരളത്തിലും ഗോവയിലുമായി മത്സരങ്ങള്‍ പരിമിതപ്പെടുത്താനാണ് സാധ്യത.

ഐഎസ്എല്‍ സംഘാടകരായ ഫുട്‌ബോള്‍ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ഡെവലപ്പ്‌മെന്റ് ലിമിറ്റഡും (എഫ്.എസ്.ഡി.എല്‍) ക്ലബ്ബ് പ്രതിനിധികളും തമ്മില്‍ നടന്ന ചര്‍ച്ചയിലാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച ഏകദേശ ധാരണ ആയത്.

കേരളത്തേയും ഗോവയേയും കൂടാതെ പശ്ചിമബംഗാള്‍, നോര്‍ത്ത് ഈസ്റ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലും വേദികളായി പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ കേരളവും ഗോവയുമാണ് മുന്‍പന്തിയില്‍ നില്‍ക്കുന്നത്. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തില്‍ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കേരളവും ഗോവയും മുന്‍പന്തിയില്‍ നില്‍ക്കുന്നതാണ് ഈ പരിഗണനക്ക് കാരണമെന്ന് ഐഎസ്എല്‍ വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു.

അതേ സമയം കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളുമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്ത ശേഷമേ ഇക്കാര്യത്തില്‍ അന്തിമ തീരുമാനങ്ങളുണ്ടാകൂ.

