മിഷിഗണ്‍: ലിവര്‍പൂളിന്റെ ജഴ്‌സിയില്‍ ഷെര്‍ദാന്‍ ഷാഖിരിക്ക് സ്വപ്‌ന തുല്ല്യമായ തുടക്കം. അമേരിക്കയിലെ മിഷിഗണ്‍ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടന്ന ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ചാമ്പ്യന്‍സ് കപ്പില്‍ ചിരവൈരികളായ മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ യുണൈറ്റഡിനെ ലിവര്‍പൂള്‍ തോല്‍പ്പിച്ച മത്സരത്തില്‍ ബൈസിക്കിള്‍ ഗോളിലൂടെയായിരുന്നു ഷാഖിരിയുടെ അരങ്ങേറ്റം. ഒപ്പം ഒരു ഗോളിന് വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്തു സ്വിസ് താരം.

മുഹമ്മദ് സലായേയും മാനയേയും മുന്നില്‍ നിര്‍ത്തി ഇറങ്ങിയ ലിവര്‍പൂള്‍ തന്നെയാണ് മത്സരത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ആക്രമിച്ചു കളിച്ചത്. 28-ാം മിനിറ്റില്‍ സല നേടിക്കൊടുത്ത പെനാല്‍റ്റിയിലൂടെ ലിവര്‍പൂള്‍ മുന്നിലെത്തി. മാനെയാണ് ലക്ഷ്യം കണ്ടത്. എന്നാല്‍ മൂന്ന് മിനിറ്റിനകം തന്നെ ഫ്രീ കിക്ക് ഗംഭീര സ്‌ട്രൈക്കിലൂടെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച് ബ്രസീല്‍ താരം ആന്ദ്രേസ് പെരേര യുണൈറ്റഡിനെ ഒപ്പമെത്തിച്ചു.

66-ാം മിനിറ്റിലാണ് പിന്നീട് ഒരു ഗോള്‍ വന്നത്. ഷാഖിരി ഒരുക്കി നല്‍ക്കിയ പാസില്‍ സ്റ്ററിഡിജ് ലിവര്‍പൂളിനെ മുന്നിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങി ആദ്യ മിനിറ്റില്‍ തന്നെ സ്റ്ററിഡ്ജ് ലക്ഷ്യം കണ്ടു. പിന്നീട് 74-ാം മിനിറ്റില്‍ യുണൈറ്റഡ് വീണ്ടും പെനാല്‍റ്റി വഴങ്ങി. കിക്കെടുത്ത ഓര്‍ജോയ്ക്ക്‌ പിഴച്ചില്ല. ലിവര്‍പൂള്‍ 3-1ന് മുന്നിലെത്തി. പിന്നീടായിരുന്നു ഷാഖിരിയുടെ സൂപ്പര്‍ ഗോള്‍ വന്നത്. 83-ാം മിനിറ്റില്‍ മനോഹരമായ ഒരു ബൈസിക്കിള്‍ കിക്കിലൂടെ ഷാഖിരി ലിവര്‍പൂളിന്റെ വിജയമുറപ്പിച്ചു.

മറ്റൊരു മത്സരത്തില്‍ ജര്‍മന്‍ കരുത്തരായ ബയറണ്‍ മ്യൂണിക്കിനെ രണ്ടിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകള്‍ക്ക് മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ സിറ്റി തകര്‍ത്തു. രണ്ടു ഗോളിന് പിന്നില്‍ നിന്ന ശേഷമായിരുന്നു സിറ്റിയുടെ തിരിച്ചുവരവ്. മെരിറ്റന്‍ ഷബാനി, ആര്യന്‍ റോബന്‍ എന്നിവരുടെ ഗോളുകളില്‍ മുന്നിലായിരുന്നു ബയറണ്‍. എന്നാല്‍ ഇരട്ട ഗോള്‍ നേടിയ ബെര്‍ണാഡോ സില്‍വയും ഒരു ഗോള്‍ നേടിയ ലൂക്കാസ് മെഷയും സിറ്റിക്ക് വിജയം സമ്മാനിക്കുകയായിരുന്നു.

Xherdan Shaqiri's first Liverpool goal is a bicycle kick against Man United.. pic.twitter.com/6RKbut7a1W — Football Planet (@FoootballPlanet) July 28, 2018

