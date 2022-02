കൊല്‍ക്കത്ത: മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ താരവും ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിന്റെ ഇതിഹാസ താരവുമായിരുന്ന സുര്‍ജിത് സെന്‍ഗുപ്ത (70) അന്തരിച്ചു. 1970 ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസില്‍ വെങ്കല മെഡല്‍ നേടിയ ഇന്ത്യന്‍ ടീമംഗമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യം കൊല്‍ക്കത്തയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു. കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയതോടെ ജനുവരി 23-നാണ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായതിനെ തുടര്‍ന്ന് കഴിഞ്ഞാഴ്ച്ച വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ മാസം ഇതിഹാസ താരം സുഭാഷ് ഭൗമിക് വിട പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിന്റെ മറ്റൊരു ഇതിഹാസ താരം കൂടി ജീവിതത്തിന്റെ ബൂട്ടഴിക്കുന്നത്. കൊല്‍ക്കത്തന്‍ ക്ലബ്ബിന്റെ സുവര്‍ണ കാലഘട്ടത്തില്‍ മധ്യനിര ഭരിച്ചിരുന്നത് സെന്‍ഗുപ്തയായിരുന്നു. ക്ലബ്ബ് തുടര്‍ച്ചയായി ആറു തവണ കല്‍ക്കട്ട ഫുട്‌ബോള്‍ ലീഗ് കിരീടം നേടിയപ്പോഴും സെന്‍ഗുപ്ത ടീമംഗമായിരുന്നു. ആറു ഐഎഫ്എ ഷീല്‍ഡും മൂന്നു ഡ്യൂറന്റ് കപ്പ് കിരീടങ്ങളും ഈസ്റ്റ് ബംഗാള്‍ ജഴ്‌സിയില്‍ സെന്‍ഗുപ്ത സ്വന്തമാക്കി.

1951 ഓഗസ്റ്റ് 30-ന് ജനിച്ച താരം കിദ്ദെര്‍പോര്‍ ക്ലബ്ബിലൂടേയാണ് കരിയര്‍ തുടങ്ങിയത്. ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിനെ കൂടാതെ കൊല്‍ക്കത്തയിലെ വമ്പന്‍മാരായ മോഹന്‍ ബഗാനും മുഹമ്മദന്‍ സ്‌പോര്‍ട്ടിങ് ക്ലബ്ബിനും ബൂട്ടുകെട്ടി. 1972,1974 സീസണുകളിലാണ് മോഹന്‍ ബഗാന്‍ ജഴ്‌സിയില്‍ കളിച്ചത്. 1980-ല്‍ മുഹമ്മദന്‍സുമായും കരാറൊപ്പിട്ടു.

ഫുട്‌ബോളില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം മാധ്യമമേഖലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ബംഗാളില്‍ നിന്നുള്ള ആജ്കല്‍ ദിനപത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റോറിയല്‍ സ്ഥാനം കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു.

Lost veteran star footballer Surajit Sengupta today. Heartthrob of football fans and an outstanding national sportsman as well as a perfect gentleman, he will ever be in our hearts.

Deepest condolences.