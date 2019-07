അഹമ്മദാബാദ്: ഇന്റര്‍കോണ്ടിനന്റ് കപ്പില്‍ ഇന്ത്യക്ക് ആശ്വസിക്കാന്‍ ഒരു സമനില. ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദില്‍ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യ സിറിയയെ സമനിലയില്‍ പിടിച്ചു. ഇരുടീമുകളും ഓരോ ഗോള്‍ വീതം നേടുകയായിരുന്നു. 77-ാം മിനിറ്റില്‍ പെനാല്‍റ്റി വഴങ്ങിയിരുന്നില്ലെങ്കില്‍ വിജയം ഇന്ത്യക്കൊപ്പം നില്‍ക്കുമായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ പാളിപ്പോയ പ്രതിരോധത്തില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തിയാണ് പരിശീലകന്‍ സ്റ്റിമാച്ച് ഇന്ത്യന്‍ ടീമിനെ കളത്തിലിറക്കിയത്. ഗോള്‍രഹിതമായ ആദ്യ പകുതിക്ക് ശേഷം 52-ാം മിനിറ്റില്‍ ഇന്ത്യ ലീഡെടുത്തു. അനിരുദ്ധ് താപ്പയെടുത്ത കോര്‍ണറില്‍ നിന്ന് ബുള്ളറ്റ് ഹെഡ്ഡറിലൂടെ പ്രതിരോധ താരം നരേന്ദ്രന്‍ ഗഹ്‌ലോട്ട് ലക്ഷ്യം കണ്ടു. ഇന്ത്യ 1-0 സിറിയ.

ആ ഹെഡ്ഡര്‍ വിജയമുറപ്പിക്കും മുമ്പ് 77-ാം മിനിറ്റില്‍ ജെറി വഴങ്ങിയ പെനാല്‍റ്റി ഇന്ത്യക്ക് വിനയായി. ബോക്‌സിനുള്ളില്‍ ജെറി ടാക്കിള്‍ ചെയ്യുന്നതിനിടയില്‍ സിറിയന്‍ താരം അഹമ്മദ് അലഹ്മാദ് വീഴുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ റഫറി സിറിയക്ക് പെനാല്‍റ്റി വിധിച്ചു. പെനാല്‍റ്റിയെടുത്ത ഫിറാസ് അല്‍ ഖാതിബ്ന് പിഴച്ചില്ല. ഇന്ത്യ 1-1 സിറിയ.

ഈ സമനിലയോടെ സിറിയ പുറത്തായി. താജികിസ്താനും ഉത്തര കൊറിയയുമാണ് ഫൈനലില്‍ ഏറ്റുമുട്ടുക. ഒരു സമനില മാത്രമുള്ള ഇന്ത്യ പോയിന്റ് പട്ടികയില്‍ ഏറ്റവും താഴെയാണ്.

