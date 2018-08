മാഡ്രിഡ്: ഇന്ത്യയുടെ അണ്ടര്‍ 20 ഫുട്‌ബോള്‍ ടീമിന് ഓര്‍മയില്‍ സൂക്ഷിക്കാന്‍ തങ്കലിപികളില്‍ എഴുതിയ ഒരു അവിസ്മരണീയ ജയം. സ്‌പെയിനില്‍ നടന്ന കോര്‍ടിഫ് കപ്പ് ഫുട്‌ബോളില്‍ ആറു തവണ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ അര്‍ജന്റീന അണ്ടര്‍- 20 ടീമിനെ ഒന്നിനെതിരേ രണ്ട് ഗോളിനാണ് ഇന്ത്യ തോല്‍പിച്ചത്. അമ്പതാം മിനിറ്റ് മുതല്‍ പത്തു പേരെയും വച്ച് കളിച്ചാണ് ഇന്ത്യ ഉജ്ജ്വല ജയം സ്വന്തമാക്കിയത്.

നാലാം മിനിറ്റില്‍ ദീപക് ടാംഗ്രിയുടെ ഗോളില്‍ ഇന്ത്യ തന്നെയാണ് ആദ്യം ലീഡ് നേടിയത്. നിന്‍തോയ്ന്‍ബാന്‍ഗ മീട്ടിയുടെ കോര്‍ണറില്‍ നിന്നായിരുന്നു ടാംഗ്രിയുടെ ഗോള്‍.

അമ്പതാം മിനിറ്റില്‍ അങ്കിത് ജാവേദ് ചുവപ്പ് കണ്ട് പുറത്തായെങ്കിലും അറുപത്തിയെട്ടാം മിനിറ്റില്‍ അന്‍വര്‍ അലി ലീഡുയര്‍ത്തി. മീട്ടെയുടെ വകയായിരുന്നു ഇത്തവണയും പാസ്. എഴുപത്തിരണ്ടാം മിനിറ്റില്‍ അര്‍ജന്റീന ഒരു ഗോള്‍ മടക്കിയെങ്കിലും ഇന്ത്യയെ മറികടക്കാനായില്ല.

മിഡ്ഫീല്‍ഡായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ കരുത്ത്. സുരേഷ് സിങ് വാംഗജാമും ബോറിസ് സിങ്ങും നിരവധി അവസരങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത്. ജാദവിനെ ലാക്കാക്കിയായിരുന്നു നീക്കങ്ങളെല്ലാം. രണ്ടാം പകുതിയില്‍ ഒരു ഗോള്‍ നേരിയ വ്യത്യാസത്തിലാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നഷ്ടമായത്. ക്യാപ്റ്റന്‍ അമര്‍ജിത്‌സിങ് കിയാം നല്‍കിയ പാസ് അന്‍വര്‍ അലി ഗോളിലേയ്ക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിട്ടെങ്കിലും അര്‍ജന്റീന ഗോളി രക്ഷപ്പെടുത്തി.

അമ്പത്തിയാം മിനിറ്റില്‍ അര്‍ജന്റീനയ്ക്ക് ഒരു അവസരം ലഭിച്ചെങ്കിലും ഷോട്ട് ഇന്ത്യന്‍ ഗോളി പ്രഭുസുകന്‍ ഗില്‍ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഇഞ്ചുറി ടൈമില്‍ മറ്റൊരു ഷോട്ട് ബാറിന് ഇടിച്ചു മടങ്ങിയതും ഇന്ത്യയ്ക്ക് രക്ഷയായി. ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ നേരത്തെ മൗര്‍ഷ്യ, മറിഷ്യാന എന്നിവരോട് തോറ്റ ഇന്ത്യ വെനസ്വേലയെ ഗോള്‍രഹിത സമനിലയില്‍ തളച്ചിരുന്നു.

