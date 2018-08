അമ്മാന്‍: പശ്ചിമേഷ്യന്‍ ഫുട്ബോള്‍ ഫെഡറേഷന്റെ (ഡബ്ല്യു.എ.എഫ്.എഫ്.) അണ്ടര്‍-16 ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മൂന്നാം ജയം. അവസാന മത്സരത്തില്‍ യമനെ എതിരില്ലാത്ത മൂന്നു ഗോളിന് ഇന്ത്യന്‍ കൗമാരസംഘം തകര്‍ത്തു.

ഹര്‍പ്രീത് സിങ് (38), റിഡ്ജ് ഡെമല്ലോ (47), രോഹിത് ഡാനു (49) എന്നിവരാണ് വിജയികള്‍ക്കായി സ്‌കോര്‍ ചെയ്തത്. അഞ്ചു രാജ്യങ്ങള്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ ഇതോടെ ഇന്ത്യയ്ക്കും ജപ്പാനും ഒമ്പതു പോയന്റ് വീതമായി. ഗോള്‍ ശരാശരിയില്‍ ഇന്ത്യയാണ് മുന്നില്‍. ജപ്പാന് ഇറാഖുമായുള്ള കളി ബാക്കിയുണ്ട്.

തുടക്കം മുതല്‍ ആക്രമിച്ചു കളിച്ച ഇന്ത്യ 38-ാം മിനിറ്റില്‍ പ്രതിരോധ താരം ഹര്‍പ്രീതിന്റെ ഹെഡ്ഡറിലൂടെ മുന്നിലെത്തി. പിന്നീട് രണ്ടാം പകുതി തുടങ്ങി മിനിറ്റുകള്‍ക്കകം ഹെഡ്ഡറിലൂടെ വീണ്ടും ഇന്ത്യ ലീഡെടുത്തു. ഇത്തവണ റിഡ്ജ് ഡെമല്ലോയാണ് ലക്ഷ്യം കണ്ടത്. രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ ഇന്ത്യ വീണ്ടും വല ചലിപ്പിച്ചു. മനോഹരമായ നീക്കത്തിനൊടുവില്‍ രോഹിത് ഡാനുവാണ് ലക്ഷ്യം കണ്ടത്.

ആദ്യ കളിയില്‍ ജോര്‍ദാനെ 4-0ത്തിന് തോല്‍പ്പിച്ച ഇന്ത്യ രണ്ടാം കളിയില്‍ ജപ്പാനോട് 1-2ന് തോറ്റു. മൂന്നാം മത്സരത്തില്‍ ഇറാഖിനെ വീഴ്ത്തി (1-0) വിജയവഴിയിലേക്കെത്തി.

Content Highlights: India U-16 Finish WAFF Championship Campaign With 3-0 Win Against Yemen