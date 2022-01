ജപോമ (കാമറൂണ്‍):ആതിഥേയരായ കാമറൂണും ബുര്‍ക്കിന ഫാസോയും ആഫ്രിക്കന്‍ നേഷന്‍സ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ സെമിയില്‍ കടന്നു.

ഗാംബിയയെ എതിരില്ലാത്ത രണ്ടു ഗോളുകള്‍ക്ക് തകര്‍ത്താണ് കാമറൂണിന്റെ സെമി പ്രവേശനം. കാള്‍ ടോക്കോ എകാമ്പിയുടെ ഇരട്ട ഗോളുകളാണ് കാമറൂണിന് ജയമൊരുക്കിയത്. 50, 57 മിനിറ്റുകളിലായിരുന്നു താരത്തിന്റെ ഗോളുകള്‍. ഫ്രഞ്ച് വംശജനായ എകാമ്പിക്ക് ഇതോടെ ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ അഞ്ച് ഗോളുകളായി. ഈജിപ്ത് - മൊറോക്കോ ക്വാര്‍ട്ടര്‍ വിജയികളെ ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന സെമിയില്‍ കാമറൂണ്‍ നേരിടും.

📹 𝐇𝐈𝐆𝐇𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓𝐒: 🇬🇲 0-2 🇨🇲



Toko Ekambi scores a brace to put an end to #TeamGambia’s remarkable journey and send The #TeamCameroon to the semi-finals 🦁



Watch all the key moments from #GMBCMR 👇#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 | @Football2Gether pic.twitter.com/e1Wbd6i1FO — #TotalEnergiesAFCON2021 🏆 (@CAF_Online) January 29, 2022

മറ്റൊരു മത്സരത്തില്‍ ടുണീഷ്യയെ എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിന് മറികടന്നാണ് ബുര്‍ക്കിന ഫാസോ സെമിയിലേക്ക് ഏവരേയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറിയത്. ആദ്യ പകുതിയുടെ അധിക സമയത്ത് ടീനേജ് താരം ഡാംഗോ ഔട്ടാരയാണ് ബുര്‍ക്കിനയുടെ വിജയ ഗോള്‍ നേടിയത്. 82-ാം മിനിറ്റില്‍ ടുണീഷ്യന്‍ ഡിഫന്‍ഡര്‍ അലി മാലൗലിനെ കൈമുട്ട് കൊണ്ടിടിച്ചതിന് ഔട്ടാര ചുവപ്പ് കാര്‍ഡ് കാണുകയും ചെയ്തു.

