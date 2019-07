സിങ്കപ്പൂര്‍: ഇഞ്ചുറി ടൈമിന്റെ മൂന്നാം മിനിറ്റില്‍ ഹാരി കെയ്ന്‍ നേടിയ അദ്ഭുത ഗോളില്‍ ഇറ്റാലിയന്‍ ക്ലബ്ബ് യുവെന്റസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ടോട്ടനം.

ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ചാമ്പ്യന്‍സ് കപ്പില്‍ ഞായറാഴ്ച നടന്ന മത്സരത്തില്‍ രണ്ടിനെതിരേ മൂന്നു ഗോളുകള്‍ക്കായിരുന്നു ടോട്ടനത്തിന്റെ വിജയം. ഒരു ഘട്ടത്തില്‍ 2 - 1 ന് പിന്നില്‍ നിന്ന ശേഷമാണ് ടോട്ടനം മത്സരം സ്വന്തമാക്കിയത്. മൈതാന മധ്യത്തു നിന്ന് ഹാരി കെയ്ന്‍ നേടിയ ഗോളില്‍ അവര്‍ വിജയമുറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. 93-ാം മിനിറ്റില്‍ യുവെ ഗോള്‍ കീപ്പര്‍ ചെസ്‌നി സ്ഥാനം തെറ്റിനില്‍ക്കുന്നത് മുതലെടുത്ത് കെയ്ന്‍ തൊടുത്ത ഷോട്ട് ടോട്ടനത്തിന്റെ വിജയം ഉറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

30-ാം മിനിറ്റില്‍ എറിക് ലമേലയിലൂടെ ടോട്ടനമാണ് ആദ്യം മുന്നിലെത്തിയത്. ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുമ്പോള്‍ 1 -0 ന് അവര്‍ മുന്നിലായിരുന്നു. എന്നാല്‍ 56-ാം മിനിറ്റില്‍ ഗോണ്‍സാലോ ഹിഗ്വെയ്‌നും 60-ാം മിനിറ്റില്‍ സൂപ്പര്‍താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്‍ഡോയും സ്‌കോര്‍ ചെയ്തതോടെ യുവെന്റസ് മുന്നിലെത്തി. എന്നാല്‍ 65-ാം മിനിട്ടില്‍ ലൂക്കാസ് മോറയിലൂടെ ടോട്ടനം സമനില പിടിച്ചു. അതിനു ശേഷമായിരുന്നു ടോട്ടനത്തിന്‍രെ വിജയമുറപ്പിച്ച കെയ്‌നിന്റെ ഗോള്‍.

ഇതോടെ യുവെന്റസ് പരിശീലകനായുള്ള മാറീസിയോ സാറിയുടെ അരങ്ങേറ്റം തോല്‍വിയോടെയായി. ഒപ്പം ഡി ലിറ്റിന്റെ യുവെന്റസ് അരങ്ങേറ്റവും.

