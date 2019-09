ലണ്ടന്‍: ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയര്‍ ലീഗില്‍ ആരാധകരെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ഗോളുമായി ടോട്ടന്‍ഹാം സ്‌ട്രൈക്കര്‍ ഹാരി കെയ്ന്‍. ലെസ്റ്റര്‍ സിറ്റിക്കെതിരായ മത്സരത്തിന്റെ 29-ാം മിനിറ്റിലായിരുന്നു ഈ വണ്ടര്‍ ഗോള്‍. ബോക്‌സിനുള്ളില്‍ ബാലന്‍സ് തെറ്റി വീണിട്ടും ഇംഗ്ലീഷ് സ്‌ട്രൈക്കര്‍ പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചു.

ഹ്യൂങ് മിന്‍ സണ്ണിന്റെ ബാക്ക് ഹീല്‍ പാസ് സ്വീകരിച്ച് ബോക്‌സിനുള്ളിലേക്ക് കയറിയ കെയ്‌നിനെ ലെസ്റ്റര്‍ സിറ്റിയുടെ പ്രതിരോധ താരം തള്ളി താഴെയിടുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ ബാലന്‍സ് തെറ്റി കെയ്ന്‍ ഗോള്‍ പോസ്റ്റിന് തൊട്ടുമുന്നില്‍ വീണു.

എന്നാല്‍ വീഴ്ച്ചക്കിടയില്‍ വലങ്കാല്‍ കൊണ്ട് കെയ്ന്‍ പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചു. തടയാന്‍ ലെസ്റ്ററിന്റെ ഗോള്‍കീപ്പര്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കണക്കുകൂട്ടലുകള്‍ തെറ്റിച്ച് പന്ത് വല ചുംബിച്ചു.

Harry Kane Goal, take a bow. pic.twitter.com/wLVzNh3Ro6 — Kieron Kelleher (@kieron_kelleher) September 21, 2019

