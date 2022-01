കൊച്ചി/മലപ്പുറം: അഖിലേന്ത്യ ഫുട്‌ബോള്‍ കിരീടം ആദ്യമായി നേടിയതിന്റെ അമ്പതാം വാര്‍ഷികാഘോഷവേളയിലാണ് കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാല. ഗുരുക്കന്മാരെ ആദരിച്ചതില്‍പ്പിന്നെ സര്‍വകലാശാലയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞുനോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ഒരുമാസത്തിനിടെ മൂന്ന് അഖിലേന്ത്യാ കിരീടങ്ങളാണ് തേഞ്ഞിപ്പലത്തേക്കു വന്നത്.

ഭുവനേശ്വറില്‍ നടന്ന പുരുഷ വോളിബോള്‍ ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ 32 വര്‍ഷത്തിനുശേഷം കിരീടം ചൂടി. അസമില്‍ നടന്ന വനിതാ ബേസ്‌ബോള്‍ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ ആദ്യമായി കിരീടമണിഞ്ഞു. ഇപ്പോഴിതാ അഖിലേന്ത്യാ ഫുട്‌ബോള്‍ കിരീടം ഒരിക്കല്‍ക്കൂടി കാലിക്കറ്റിന്റെ ഷെല്‍ഫിലേക്കെത്തി. മൂന്നുവര്‍ഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കുശേഷമാണ് ഈ കിരീടനേട്ടം.

ദക്ഷിണ മേഖലാ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ എം.ജി.യോട് തോല്‍ക്കുകയും കേരളയോടു സമനില വഴങ്ങുകയും ചെയ്ത കാലിക്കറ്റ് മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരായാണ് അഖിലേന്ത്യ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പിനു യോഗ്യത നേടിയത്.

കോതമംഗലത്തു നടന്ന അഖിലേന്ത്യാ അന്തസ്സര്‍വകലാശാല ഫുട്ബോള്‍ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ ജേതാക്കളായ കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാല ടീം പരിശീലകന്‍ സതീവന്‍ ബാലനെ എടുത്തുയര്‍ത്തി ആഹ്‌ളാദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു | ഫോട്ടോ: ബി. മുരളീകൃഷ്ണന്‍

എന്നാല്‍, ഫൈനല്‍ റൗണ്ടില്‍ കാലിക്കറ്റ് ഗിയര്‍ മാറ്റി. പ്രതിരോധ നിരയുടെ കെട്ടുറപ്പ് കോച്ച് സതീവന്‍ ബാലന്‍ ഉറപ്പുവരുത്തിയതോടെ ഏത് ആക്രമണനിരയെയും നേരിടാന്‍ അവര്‍ സജ്ജമായി. സന്തോഷ് ട്രോഫി കേരളത്തിന് നേടിക്കൊടുത്ത സതീവന്‍ ബാലന്റെ തന്ത്രങ്ങളും നിര്‍ണായകമായി.

ഗോളി മമ്പാട് എം.ഇ.എസ്. കോളേജിലെ സുഹൈബും പ്രതിരോധനിരയില്‍ ഫറൂഖ് കോളേജിലെ ഫഹീസും വളാഞ്ചേരി എം.ഇ.എസിലെ ഇസ്മയിലും മമ്പാട് എം.ഇ.എസിലെ അമീനും തൃശ്ശൂര്‍ സെയ്ന്റ് തോമസിലെ സഹീഫും. ഫൈനല്‍ റൗണ്ടില്‍ ഒരു ഗോള്‍പോലും വഴങ്ങാതെ കിരീടം. മികച്ച മധ്യനിരയും ലക്ഷ്യബോധമുള്ള ആക്രമണനിരയും കൂടിയായതോടെ കലിക്കറ്റിന്റെ കിരീടത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര അനായാസമായി.

ക്യാപ്റ്റന്‍ ഗുരുവായൂര്‍ ശ്രീകൃഷ്ണ കോളേജിലെ സഫ്നീദും വളാഞ്ചേരി എം.ഇ.എസിലെ നജീബും മധ്യനിരയില്‍ പ്ലേമേക്കര്‍മാരും വിങ്ങര്‍ കൊണ്ടോട്ടി ഇ.എം.ഇ.എ. കോളേജിലെ നിസാമുദ്ദീന്‍ വേഗത്തിന്റെ പര്യായമായി.

സ്ട്രൈക്കര്‍മാരായ മണാശ്ശേരി എം.ഒ.എം.ഒ. കോളേജിലെ മിഷാലും ഫറൂഖ് കോളേജിലെ സുഹൈലും ഇവര്‍ക്കൊപ്പം ചേര്‍ന്നു. മൂന്ന് ലീഗ് മത്സരങ്ങളില്‍ ഒരു ഗോള്‍പോലും വഴങ്ങാതെ ഏഴു ഗോളടിച്ചു.

പോരാട്ടവീര്യം ''ഡിസംബര്‍ 18 മുതല്‍ രണ്ടാഴ്ച നീണ്ട ക്യാമ്പ് മാത്രമാണ് കുട്ടികള്‍ക്കു നല്‍കാനായത്. സ്‌പോര്‍ട്സ് ഡയറക്ടര്‍ സക്കീര്‍ ഹുസൈന്‍ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുതന്നു. കോതമംഗലത്ത് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പിനെത്തിയപ്പോള്‍ പക്ഷേ, ഒരു ദിവസം രണ്ടു കളികള്‍ വന്നത് കുട്ടികളെ ബാധിച്ചു. സെമിയും ഫൈനലും ഒരു ദിവസംതന്നെ കളിക്കേണ്ടിവന്നു. അപാരമായ പോരാട്ടവീര്യത്തോടെ അവര്‍ കളിച്ചു'' - സതീവന്‍ ബാലന്‍, പരിശീലകന്‍

അഖിലേന്ത്യ അന്തഃസ്സര്‍വകലാശാലാ ഫുട്ബോളില്‍ ചാമ്പ്യന്മാരാകുന്നത് പതിനൊന്നാം തവണ കോതമംഗലം: അഖിലേന്ത്യ അന്തഃസ്സര്‍വകലാശാലാ ഫുട്ബോള്‍ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ കാലിക്കറ്റിന് കിരീടം. കോതമംഗലത്ത് നടന്ന ഫൈനലില്‍ മറുപടിയില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകള്‍ക്ക് പഞ്ചാബ് ജലന്ധര്‍ സന്ത് ബാബ ഭഗ്സിങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് കാലിക്കറ്റ് 11-ാം തവണയും ചാമ്പ്യന്മാരായത്. ഇതോടെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ തവണ അഖിലേന്ത്യ ജേതാക്കളായതിന്റെ ഖ്യാതിയും കാലിക്കറ്റിന് സ്വന്തമായി. കാലിക്കറ്റിനവേണ്ടി 18-ാം മിനിറ്റില്‍ യു.കെ. നിസാമുദീനും 22-ാം മിനിറ്റില്‍ പെനാല്‍റ്റിയിലൂടെ മുഹമ്മദ് സഫ്നീദുമാണ് ഗോള്‍ നേടിയത്. സതീവന്‍ ബാലനാണ് ടീമി?െ ന പരിശീലിപ്പിച്ചത്. രാവിലെ നടന്ന സെമിയില്‍ എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിന് എം.ജി. സര്‍വകലാശാലയെ തോല്പിച്ചാണ് കാലിക്കറ്റ് ഫൈനലില്‍ എത്തിയത്. പട്യാല പഞ്ചാബി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ ഒരു ഗോളിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് സന്ത് ബാബ ഭഗ്സിങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫൈനലില്‍ പ്രവേശിച്ചത്. ആദ്യപകുതിയില്‍ മികച്ച ഫോമിലായിരുന്ന കാലിക്കറ്റ് രണ്ടാം പകുതിയില്‍ സമ്മര്‍ദത്തിലാണ് കളിച്ചത്. സന്ത് ബാബയാകട്ടെ രണ്ടാം പകുതിയില്‍ നിരവധി മുന്നേറ്റം നടത്തിയെങ്കിലും ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കാനായില്ല. ആദ്യപകുതിയിലെ ആക്രമണശൈലിയില്‍ മുന്നേറിയ കാലിക്കറ്റ് രണ്ടാംപകുതിയില്‍ പ്രതിരോധത്തിലൂന്നിയാണ് കളിച്ചത്. ഗോളടിക്കാനുള്ള അഞ്ചിലധികം അവസരങ്ങള്‍ അവര്‍ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

