കോഴിക്കോട്: ഐ-ലീഗ് പുതിയ സീസണില്‍ ചാമ്പ്യന്‍മാരാകാനുറച്ചു തന്നെയാണ് ഗോകുലം എഫ്.സി തന്ത്രങ്ങള്‍ മെനയുന്നത്. ഇതിനായുള്ള താരങ്ങളും ടീമിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ബ്രസീലില്‍ നിന്നുള്ള സൂപ്പര്‍ താരം ബ്രൂണോ പെല്ലിസാരിയാണ് ഇനി ഗോകുലത്തിന്റെ അറ്റാക്കിങ് നയിക്കുക. ഒപ്പം ചെന്നൈ സിറ്റിയുടെ താരമായ ബ്യൂട്ടിന്‍ ആന്റണിയും പുതിയ സീസണില്‍ ഗോകുലത്തിനായി ബൂട്ടുകെട്ടും.

നേരത്തെ ഐ.എസ്.എല്ലില്‍ ചെന്നൈയിന്‍ എഫ്‌സിക്കും ഡല്‍ഹി ഡൈനാമോസിനും ബ്രൂണോ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐ-ലീഗില്‍ ഇത് അരങ്ങേറ്റമാണ്. ബ്രസീലിയന്‍ ക്ലബ്ബായ അത്‌ലെറ്റിക്കോ പരാനെയന്‍സിന്റെ താരമായിരുന്ന ബ്രൂണോ വായ്പാ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഐദ്യം ചെന്നൈയിന്‍ എഫ്‌സിയില്‍ എത്തുന്നത്. രണ്ട് സീസണുകളില്‍ ചെന്നൈ ക്ലബ്ബിനായി കളിച്ച ബ്രൂണോ 2015ല്‍ ക്ലബ്ബിന്റെ കിരീടനേട്ടത്തില്‍ പങ്കാളിയായി. ഫൈനലില്‍ ഗോളടിച്ചായിരുന്നു ബ്രൂണോ അന്ന് ചെന്നൈയിന് വിജയമൊരുക്കിയത്. ചെന്നൈയിന് വേണ്ടി 25 മത്സരങ്ങളില്‍ കളിച്ച് ഏഴ് ഗോളുകള്‍ നേടുകയും ചെയ്തു.

പിന്നീട് 2016-ല്‍ ഡല്‍ഹി ഡൈനാമോസിന് വേണ്ടി 10 മത്സരങ്ങള്‍ കളിച്ചു. അതിനു ശേഷം ബ്രസീലിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. ഇപ്പോള്‍ വീണ്ടും ഗോകുലത്തിലൂടെ ഇന്ത്യന്‍ മണ്ണിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

വിങ്ങറായും സ്‌ട്രൈക്കറായും കളിക്കാന്‍ കഴിവുള്ള താരമാണ് ഗോകുലം തട്ടകത്തിലെത്തിച്ച പുതിയ താരവും പൊഴിയൂര്‍ സ്വദേശിയുമായ ബ്യൂട്ടിന്‍ ആന്റണി. 26-കാരനായ ബ്യൂട്ടിന്‍ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വര്‍ഷമായി ചെന്നൈ സിറ്റിക്കൊപ്പമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ സീസണില്‍ ചെന്നൈ സിറ്റിക്ക് ഒപ്പം ദേശീയ ലീഗ് കിരീടവും ബ്യൂട്ടിന്‍ നേടി. ഡ്യൂറണ്ട് കപ്പില്‍ ആന്റണി ഗോകുലത്തിനായി അരങ്ങേറും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്.

