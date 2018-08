സാന്റിയാഗോ ബെര്‍ണാബ്യു: ലാ ലിഗയ്ക്ക് മുന്നോടിയായുള്ള സൗഹൃദ മത്സരത്തില്‍ റയല്‍ മാഡ്രിഡ് വിജയം തുടരുന്നു. കരീം ബെന്‍സിമുയം ഗരെത് ബെയ്‌ലും ഗോളുകള്‍ കണ്ടെത്തിയ മത്സരത്തില്‍ എ.സി മിലാനെ ഒന്നിനെതിരേ മൂന്നു ഗോളിന് റയല്‍ പരാജയപ്പെടുത്തി.

സാന്റിയാഗോ ബെര്‍ണാബ്യൂവില്‍ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ കരീം ബെന്‍സിമയുടെ ഗോളിലൂടെ റയല്‍ ലീഡെടുത്തു. രണ്ടാം മിനിറ്റില്‍ തന്നെ ഡാനി കാര്‍വജാലിന്റെ ക്രോസില്‍ ഹെഡ്ഡറിലൂടെയായിരുന്നു ബെന്‍സിമയുടെ ഗോള്‍. രണ്ടു മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ ഗോണ്‍സാലൊ ഹിഗ്വെയ്‌നിലൂടെ മിലാന്‍ ഒപ്പം പിടിച്ചു. യുവന്റസില്‍ നിന്ന് മിലാനിലെത്തിയ ഹിഗ്വെയ്‌ന്റെ അരങ്ങേറ്റ മത്സരമായിരുന്നു ഇത്.

ആദ്യ പകുതിയുടെ ഇഞ്ചുറി ടൈമില്‍ ബെയ്‌ലിലൂടെ റയല്‍ വീണ്ടും മുന്നിലെത്തി. കോര്‍ണര്‍ ക്ലിയര്‍ ചെയ്യുന്നതില്‍ മിലാന്‍ പരാജയപ്പെട്ടതോടെ പന്ത് ബെയ്‌ലിന്റെ കാലിലെത്തുകയായിരുന്നു. ആറു വാര അകലെ നിന്ന് ബെയ്ല്‍ അനായാസം വല ചലിപ്പിച്ചു. തുടര്‍ച്ചയായ മൂന്നാം മത്സരത്തിലാണ് ബെയ്ല്‍ റയലിനായി ഗോള്‍ കണ്ടെത്തുന്നത്.

ഇഞ്ചുറി ടൈമില്‍ വിജയമുറപ്പിച്ച മൂന്നാം ഗോളും റയല്‍ നേടി. റീബൗണ്ട് വന്ന പന്ത് ബോര്‍ജ മായൂറാള്‍ വലയിലേക്ക് കുത്തിയിട്ടു

📺 Real Madrid 3-1 Milan

⚽ MIRA TODOS LOS GOLES

🏆 Trofeo Santiago Bernabéu#HalaMadrid pic.twitter.com/gWKTua6TiK — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 11, 2018

Content Highlights: Gareth Bale strikes again as Real Madrid defeat Milan in friendly