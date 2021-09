കൊല്‍ക്കത്ത: സ്പാനിഷ് ക്ലബ്ബ് റയല്‍ മാഡ്രിഡിന്റെ റിസര്‍വ് ടീമുകളെ പരിശീലിപ്പിച്ച മാനുവല്‍ മനോളോ ഡയസിനെ മുഖ്യ പരിശീലകനായി നിയമിച്ച് കൊല്‍ക്കത്ത വമ്പന്‍മാരായ ഈസ്റ്റ് ബംഗാള്‍.

കഴിഞ്ഞ സീസണില്‍ ടീമിന്റെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് താരവും ലിവര്‍പൂള്‍ ഇതിഹാസവുമായ റോബി ഫൗളര്‍ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞതിനു പിന്നാലെയാണ് ഡയസിന്റെ നിയമനം ക്ലബ്ബ് അറിയിച്ചത്.

കഴിഞ്ഞ ഐഎസ്എല്‍ സീസണില്‍ ടീമിന് ഒമ്പതാം സ്ഥാനത്താണ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാനായത്. തുടര്‍ന്ന് പരസ്പര ധാരണയോടെയാണ് ക്ലബ്ബും ഫൗളറും വേര്‍പിരിഞ്ഞത്.

SC East Bengal is proud to welcome former Real Madrid Castilla coach Manuel ‘Manolo’ Diaz as the new head coach for the Hero Indian Super League 2021-22 season.#HolaManolo #TheRealManolo #JoyEastBengal #WeAreSCEB pic.twitter.com/akh7zvjGgK