ലണ്ടന്‍: പ്രീമിയര്‍ ലീഗ് ക്ലബ്ബ് മാഞ്ചെസ്റ്റര്‍ യുണൈറ്റഡിന്റെ ഇതിഹാസതാരം ദിമിതര്‍ ബെര്‍ബറ്റോവ് ഫുട്‌ബോളില്‍ നിന്ന് വിരമിക്കല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 20 വര്‍ഷത്തെ കരിയറിനാണ് ഈ ബള്‍ഗേറിയന്‍ താരം അവസാനം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോയിലൂടെയാണ് ബെര്‍ബറ്റോവ് വിരമിക്കല്‍ തീരുമാനം അറിയിച്ചത്.

രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടു നീണ്ട കരിയറില്‍ 650 ഓളം മത്സരങ്ങളില്‍ ബെര്‍ബറ്റോവ് ബൂട്ടുകെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 1998-ല്‍ ബള്‍ഗേറിയന്‍ ക്ലബ്ബ് സി.എസ്.കെ.എ സോഫിയയിലൂടെയാണ് ബെര്‍ബറ്റോവ് ക്ലബ്ബ് കരിയറിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. 2008-ല്‍ മാഞ്ചെസ്റ്റര്‍ യുണൈറ്റഡിലെത്തിയ താരം 2012 വരെ അവിടെ തുടര്‍ന്നു. രണ്ട് ലീഗ് കിരീടങ്ങളിലും പങ്കാളിയായി. യുണൈറ്റഡിനായി 150 ഓളം മത്സരങ്ങള്‍ കളിച്ചു. 2011-ല്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗിലെ ഗോള്‍ഡന്‍ ബൂട്ട് ജേതാവാണ് ഈ സ്‌ട്രൈക്കര്‍.

2017-ല്‍ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിനായി ഐ.എസ്.എല്ലില്‍ കളിച്ച താരം തൊട്ടടുത്ത വര്‍ഷം ക്ലബ്ബ് വിട്ടു. ബയേര്‍ ലെവര്‍ക്കുസന്‍, ടോട്ടന്‍ഹാം എന്നീ ക്ലബ്ബുകള്‍ക്കായും കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബള്‍ഗേറിയക്കായി 78 മത്സരങ്ങള്‍ കളിച്ച താരം 48 ഗോളുകളും സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2010-ല്‍ ദേശീയ ടീമിനോട് വിടപറഞ്ഞു.

Content Highlights: Former Man Utd and Kerala Blasters player Dimitar Berbatov retires from football