ഓര്‍ക്കേമില്‍സ് വിഫ ഫുട്ബോള്‍ കിരീടം നേടിയപ്പോള്‍. ഇരിക്കുന്നവരില്‍ ഇടത്തുനിന്ന് രണ്ടാമത് മലപ്പുറം അസീസ്



മലപ്പുറം: മടികാരണം ഇന്ത്യന്‍ കുപ്പായം ഒഴിവാക്കിയ കളിക്കാരനായിരുന്നു മലപ്പുറം അസീസ് എന്ന കാവുങ്ങല്‍ അബ്ദുല്‍ അസീസ്. 1975-ലെ ഇന്‍ഡൊനീഷ്യ ഹാലന്‍ കപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യന്‍ ടീമിനോടൊപ്പം ചേരണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അഖിലേന്ത്യാ ഫുട്ബോള്‍ ഫെഡറേഷന്‍ പ്രസിഡന്റ് സിയാമുല്‍ ഹഖ് ടെലിഗ്രാം അയച്ച് വിളിച്ചപ്പോള്‍ അസുഖമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയായിരുന്നു മധ്യനിരതാരം. ഒരു കളിക്കാരന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നം നിങ്ങള്‍ എന്തുകൊണ്ട് വേണ്ടെന്നുവെച്ചു എന്നു ചോദിക്കുമ്പോള്‍ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തലതാഴ്ത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശൈലി. പിന്നെ പറയും മടികാരണം ഞാന്‍ അന്ന് പോയില്ല.

ഫുട്ബോളിന്റെ വിശാലമായ ലോകം കണ്ട ആ ബഹുമുഖപ്രതിഭയെയാണ് നഷ്ടമായത്. പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞയുടനെ ബെംഗളൂരുവിലെ പട്ടാള ടീം എ.എസ്.സി. അസീസിനെ ടീമിലെടുത്തു. 1968-ല്‍ മൈസൂരിനൊപ്പം സന്തോഷ് ട്രോഫി കിരീടംനേടിയ അസീസ് ബംഗാള്‍, സര്‍വീസസ്, മഹാരാഷ്ട്ര ടീമുകള്‍ക്കായും സന്തോഷ് ട്രോഫിയില്‍ കളിച്ചു.

1973-74 ല്‍ കേരളം ആദ്യമായി സന്തോഷ് ട്രോഫി നേടിയ വര്‍ഷം അസീസ് സര്‍വീസസിന്റെ നായകനായിരുന്നു. കിരീടം നേടിയ കേരളടീമില്‍ സഹോദരനായ കെ. ചേക്കു ഉണ്ടായിരുന്നെന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം. സര്‍വീസസിനായി 1967 മുതല്‍ 1973 വരെയും മുഹമ്മദന്‍സിനുവേണ്ടി 1974 മുതല്‍ 1981 വരെയും കളിച്ചു. മുംബൈ ഓര്‍ക്കേമില്‍സിനു 1982 മുതല്‍ 1985 വരെ ബൂട്ടണിഞ്ഞു.

റിക്ഷാവാല അസീസ് എ.എസ്.സി. ബാംഗ്ലൂരിന് കളിക്കുമ്പോഴാണ് 1974-ല്‍ അസീസ് മുഹമ്മദന്‍സില്‍ എത്തുന്നത്. ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങളായ നഈമുദ്ദീനും ഹബീബുമാണ് അവിടേക്കുള്ള കൂടുമാറ്റത്തിനു കാരണം. അവിടെ ക്യാപ്റ്റന്റെ കുപ്പായമണിഞ്ഞ അസീസിനെ ആരാധകര്‍ നെഞ്ചോടുചേര്‍ത്തു. കൊല്‍ക്കത്തയുടെ ഇഷ്ടവാഹനമായ റിക്ഷാവാല എന്ന ഓമനപ്പേരിട്ടാണ് അവര്‍ അസീസിനെ വളര്‍ത്തിയത്. മധ്യനിരയില്‍ കളിനിയന്ത്രിച്ച് പന്ത് മനോഹരമായി സ്ട്രൈക്കര്‍മാര്‍ക്ക് എത്തിച്ചുകൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് വീണത്. 1979-ല്‍ ധാക്ക മുഹമ്മദന്‍സ് സ്‌പോര്‍ട്ടിങ് ക്ലബ്ബിനും കളിച്ചു. കൊല്‍ക്കത്ത ലീഗില്‍ മുഹമ്മദന്‍സിനു കളിക്കുമ്പോള്‍ ഓഫ് സീസണ്‍ സമയത്താണ് ബംഗ്ലാദേശില്‍ പോയി കളിച്ചത്. മുഹമ്മദന്‍സ് ക്ലബ്ബിന്റെ സഹോദര ക്ലബ്ബാണ് ധാക്ക മുഹമ്മദന്‍സ് സ്‌പോര്‍ട്ടിങ് ക്ലബ്ബ്. 1981-ല്‍ അസീസ് കളിച്ചപ്പോള്‍ മുഹമ്മദന്‍സ് കൊല്‍ക്കത്ത ലീഗ് കിരീടം നേടി. എയര്‍ലൈന്‍ കപ്പ്, ഡി.സി.എം. ട്രോഫി തുടങ്ങിയവയും അസീസ് മുഹമ്മദന്‍സിനായി സ്വന്തമാക്കി.

