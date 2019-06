സെവിയ്യ: സ്പാനിഷ് ഫുട്ബോള്‍ താരം ഹോസെ അന്റോണിയോ റയെസ്(35) കാറപകടത്തില്‍ മരിച്ചു. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ സെവിയക്കടുത്തു വെച്ച് താരം സഞ്ചരിച്ച കാര്‍ അപകടത്തില്‍പ്പെടുകയായിരുന്നു. സെവിയ ക്ലബ്ബാണ് മരണവിവരം പുറത്തുവിട്ടത്. സ്പാനിഷ് ദേശീയ ടീമിനായി കളിച്ചിട്ടുള്ള റയെസ് ആഴ്സണല്‍, റയല്‍ മഡ്രിഡ്, സെവിയ, അത്ലറ്റിക്കോ മഡ്രിഡ് തുടങ്ങിയ ടീമുകള്‍ക്കായും ബൂട്ടുകെട്ടി.

വിങ്ങറായ റയെസ് 2003-06 സീസണില്‍ സ്‌പെയിന്‍ ടീമിനായി 21 മത്സരം കളിച്ചു. നാല് ഗോളും നേടി. 1999-ല്‍ പ്രൊഫഷണല്‍ ഫുട്ബോളില്‍ അരങ്ങേറിയ താരം സെവിയയിലൂടെയാണ് ക്ലബ്ബ് ഫുട്ബോളില്‍ ശ്രദ്ധ നേടിയത്. ടീമിനൊപ്പം മൂന്ന് യൂറോപ്പ ലീഗ് കിരീടം നേടി.

തുടര്‍ന്ന് ആഴ്സണലിലേക്ക് കൂടുമാറിയ താരം ടീമിനൊപ്പം പ്രീമിയര്‍ ലീഗ്, എഫ്.എ. കപ്പ് എന്നിവ നേടി. റയല്‍ മഡ്രിഡിനൊപ്പം ലാലിഗ, അത്ലറ്റിക്കോ മഡ്രിഡിനൊപ്പം രണ്ട് യൂറോപ്പ ലീഗ്, യുവേഫ സൂപ്പര്‍കപ്പ് വിജയങ്ങളില്‍ പങ്കാളിയായി. സ്പാനിഷ് ക്ലബ്ബ് എക്‌സ്ട്രീമഡുറെ ടീമിനാണ് അവസാനമായി കളിച്ചത്. ക്ലബ്ബ് കരിയറില്‍ 646 മത്സരം കളിച്ചതില്‍ 95 ഗോളും നേടി.

ഒരുകാലത്ത് സ്പാനിഷ് ഫുട്‌ബോളിന്റെ ഭാവി വാഗ്ദ്ധാനമായി വിലയിരുത്തപ്പെട്ട വിങ്ങറായിരുന്നു റയെസ്. ഇരുപതാം വയസ്സില്‍ തന്നെ സ്പാനിഷ് ജേഴ്‌സിയില്‍ അരങ്ങേറിയ താരത്തിന് പിന്നീട് വേണ്ടത്ര അവസരം ലഭിച്ചില്ല. സ്പിനാഷ് ടീമിലെ പ്രതിഭാ ധാരാളിത്തത്തില്‍ റയെസ് തഴയപ്പെടുകയായിരുന്നു. മൂന്നു വര്‍ഷമാണ് സ്വന്തം രാജ്യത്തിന്റെ ജേഴ്‌സിയില്‍ ഈ വിങ്ങര്‍ കളിച്ചത്. കരിയര്‍ ഏറെ ബാക്കിയുണ്ടായിട്ടും 2006 ലോകകപ്പിന് ശേഷം പിന്നീട് ഒരിക്കല്‍ പോലും റേയ്‌സിന് സ്പാനിഷ് ജേഴ്‌സി അണിയാനായില്ല.

Everyone at Arsenal is devastated by the shocking news that our former player Jose Antonio Reyes has died in a traffic collision in Spain.



Jose Antonio Reyes: 1983-2019



Rest in peace, Jose ❤️ pic.twitter.com/AT6rLFutvI — Arsenal FC (@Arsenal) June 1, 2019

One of the Bernabeu heroes

His 2 goals vs Mallorca won the title for Real Madrid in 2006/07

Rip Jose Antonio Reyes

pic.twitter.com/JVebojmi7C — jak (@jakkrm) June 1, 2019

