സൂറിച്ച്: ഇന്ത്യ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ഫിഫ അണ്ടര്‍ 17 വനിതാ ലോകകപ്പ് ഫുട്‌ബോള്‍ അടുത്ത വര്‍ഷം നവംബറില്‍ ആരംഭിക്കും. നവംബര്‍ രണ്ട് മുതല്‍ 21 വരെയായിരിക്കും ടൂര്‍ണമെന്റ് നടക്കുക. വിവിധ ടൂര്‍ണമെന്റുകള്‍ക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഫിഫയുടെ സംഘാടക സമിതി യോഗത്തിലാണ് തിയ്യതി സംബന്ധിച്ച അന്തിമ തീരുമാനമായത്.

എന്നാല്‍, മത്സരങ്ങളുടെ വേദിയായ നഗരങ്ങളുടെ കാര്യത്തില്‍ അന്തിമ തീരുമാനമായിട്ടില്ല. മത്സരവേദികളായി ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ച അഞ്ച് സ്‌റ്റേഡിയങ്ങളുടെ പരിശോധന പൂര്‍ത്തിയാകാത്തതാണ് കാരണം.

കൊല്‍ക്കത്ത, ഭുവനേശ്വര്‍, അഹമ്മദാബാദ്, ഗോവ, നവി മുംബൈ എന്നിവയാണ് ഫിഫ സംഘം പരിശോധന നടത്തിയ വേദികള്‍. ഇതിന് പുറമെ മറ്റ് ഏതാനും നഗരങ്ങള്‍ കൂടി ഫിഫയുടെ പരിഗണനയിലുണ്ടെന്ന് ടൂര്‍ണമെന്റ് ഡയറക്ടര്‍ റോമ ഖന്ന മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഈ വര്‍ഷം അവസാനമായിരിക്കും രണ്ടാംഘട്ട പരിശോധന.

ഇക്കഴിഞ്ഞ മാര്‍ച്ചിലാണ് ടൂര്‍ണമെന്റിന് ഇന്ത്യയായിരിക്കും ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുകയെന്ന് ഫിഫ അധ്യക്ഷന്‍ ജിയാന്നി ഇന്‍ഫന്റിനോ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ഇന്ത്യ ഒരു ലോകകപ്പ് ഫുട്‌ബോള്‍ ടൂര്‍ണമെന്റിന് വേദിയാകുന്നത്. 2017ലെ പുരുഷന്മാരുടെ അണ്ടര്‍ 17 ലോകകപ്പും ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു. ആതിഥേയരാജ്യം എന്ന നിലയില്‍ ഇന്ത്യ ആ ലോകകപ്പില്‍ കളിക്കുകയും ചെയ്തു.

