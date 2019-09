ദോഹ: 2022 ഖത്തര്‍ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോള്‍ ഔദ്യോഗിക ലോഗോ പ്രകാശനം ചരിത്ര സംഭവമാക്കി ഫിഫ. ഡിജിറ്റല്‍ ക്യാമ്പെയ്‌നിലൂടെ ഖത്തര്‍ ലോകകപ്പ് സംഘാടകരായ സുപ്രീം കമ്മിറ്റി ഫോര്‍ ഡെലിവറി ആന്റ് ലെഗസിയാണ് ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തത്.

ഖത്തറിനൊപ്പം 23 ലോക രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം വമ്പന്‍ സ്‌ക്രീനുകളില്‍ ഔദ്യോഹിക ലോഗോ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചു. പ്രാദേശിക സമയം വൈകീട്ട് 8.22-ന് ആണ് പ്രകാശനം നടന്നത്. എട്ടിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഡിസൈന്‍ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങള്‍ക്ക് വേദിയാകുന്ന 8 സ്റ്റേഡിയങ്ങളെയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതാണ്.

The Official Emblem of the FIFA #WorldCup Qatar 2022 embodies the vision of an event that connects and engages the entire world, while also featuring striking elements of local and regional Arab culture and allusions to the beautiful game. pic.twitter.com/Z9k2UlaISm