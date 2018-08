ബെയ്ജിങ്: ഫുട്‌ബോളില്‍ പലപ്പോഴും താരങ്ങള്‍ വര്‍ണ വിവേചനത്തിനും വംശീയ അധിക്ഷേപത്തിനും ഇരയാകാറുണ്ട്. ഡാനി ആല്‍വേസും പോള്‍ പോഗ്ബയുമെല്ലാം ഇത്തരം അധിക്ഷേപങ്ങള്‍ നേരിട്ടവരാണ്. മുന്‍ ചെല്‍സി താരമായ ഡെംബാ ബെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം മത്സരത്തിനിടെ വംശീയമായി അധിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടു. ചൈനീസ് ക്ലബ്ബായ ഷാങ്ഹായ് ഷെന്‍ഹുവിന് വേണ്ടി കളിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം.

76-ാം മിനിറ്റില്‍ ചാങ്ചുന്‍ യതായി താരം ഴാങ് ലീയില്‍ നിന്നാണ് ഡെംബാ ബെ ഒരിക്കലും ഓര്‍ക്കാനിഷ്ടപ്പെടാത്ത അനുഭവം നേരിടേണ്ടി വന്നത്. ഒരു ഫൗളിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ഇത്. 'യൂ ബ്ലാക്ക്' എന്ന് വിളിച്ച് ഡെംബാ ബെയ്ക്ക് നേരെ ഴാങ് ലീ ചിറിയടുക്കുകയായിരുന്നു. ദേഷ്യത്തോടെ ഡെംബാ ബെ ഴാങ് ലീയുടെ ജഴ്‌സിയില്‍ പിടിച്ചുവലിച്ചു.

വെസ്റ്റ്ഹാം യുണൈറ്റഡ്, ന്യൂകാസില്‍ യുണൈറ്റഡ്, ചെല്‍സി തുടങ്ങിയ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്ബുകള്‍ക്ക് വേണ്ടി ബൂട്ടണിഞ്ഞ താരമാണ് ഡെംബാ ബെ. ഈ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഡെംബാ ബെയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി നിരവധി പേര്‍ രംഗത്തുവന്നു.

Content Highlights: Ex Chelsea striker Demba Ba furious after suffering racial abuse in China