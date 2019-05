ലണ്ടന്‍: ആറാം ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയര്‍ ലീഗ് കിരീടവുമായി മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ സിറ്റി. പത്ത് മാസം നീണ്ടുനിന്ന ത്രില്ലര്‍ പോരാട്ടത്തിനൊടുവില്‍ ലിവര്‍പൂളിനെ ഒരൊറ്റ പോയിന്റിന് പിന്നിലാക്കിയാണ് സിറ്റി തുടര്‍ച്ചയായി രണ്ടാം തവണയും കിരീടം ഇത്തിഹാദ് സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തിച്ചത്. നിര്‍ണായകമായ അവസാന മത്സരത്തില്‍ സിറ്റി ബ്രൈറ്റനെ 4-1ന് പരാജയപ്പെടുത്തി.

ഒരു ഗോളിന് പിന്നില്‍ നിന്ന ശേഷം തിരിച്ചടിക്കുകയായിരുന്നു സിറ്റി. 27-ാം മിനിറ്റില്‍ ഗ്ലെന്‍ മറേയിലൂടെ ബ്രൈറ്റണ്‍ മുന്നിലെത്തി. എന്നാല്‍ തൊട്ടടുത്ത മിനിറ്റില്‍ സെര്‍ജിയോ അഗ്യൂറോയിലൂടെ സിറ്റി ഒപ്പം പിടിച്ചു. 38-ാം മിനിറ്റില്‍ അയ്‌മെറിക് ലപോര്‍ട്ടേയും സിറ്റിക്കായി ലക്ഷ്യം കണ്ടു.

68-ാം മിനിറ്റില്‍ റിയാദ് മെഹ്‌റസിന്റെ ഊഴമായിരുന്നു. നാല് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇല്‍കേ ഗുന്‍ഡോഗനും ലക്ഷ്യം കണ്ടു. ഇതോടെ സിറ്റി 4-1ന് മുന്നിലെത്തി. 38 മത്സരങ്ങളില്‍ 32 വിജയവുമായി സിറ്റി 98 പോയിന്റ് നേടിയപ്പോള്‍ 30 വിജയം അക്കൗണ്ടിലുള്ള ലിവര്‍പൂള്‍ 37 പോയിന്റ് നേടി.

വോള്‍വ്‌സിനെതിരേ അവസാന മത്സരത്തിനിറങ്ങിയ ലിവര്‍പൂളും വിജയം കണ്ടു. സാദിയോ മാനേയുടം ഇരട്ട ഗോളിലായിരുന്നു ലിവര്‍പൂളിന്റെ വിജയം. 17-ാം മിനിറ്റില്‍ ആദ്യ ഗോള്‍ നേടിയ മാനേ 81-ാം മിനിറ്റിലും ലക്ഷ്യം കണ്ടു. മറ്റു മത്സരങ്ങളില്‍ കാര്‍ഡിഫ് സിറ്റി മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ യുണൈറ്റഡിനേയും ആഴ്‌സണല്‍ ബേണ്‍ലി എഫ്.സിയേയും തോല്‍പ്പിച്ചു. ലെസ്റ്റര്‍ സിറ്റിയും ചെല്‍സിയും ഗോള്‍രഹിത സമനിലയില്‍ പിരിഞ്ഞു.

WWWWWWWWWWWWWWinners!



14 wins in a row to wrap up and incredible season!



🔵 #mancity pic.twitter.com/ONrqLSGrOe